Gol Caracol  / Cristiano Ronaldo, por encima de Lionel Messi; máximo goleador de las Eliminatorias mundialistas

Cristiano Ronaldo, por encima de Lionel Messi; máximo goleador de las Eliminatorias mundialistas

El astro portugués Cristiano Ronaldo marcó dos goles este martes y superó el récord que tenía hasta el momento Carlos Ruiz, de Guatemala. Dejó a Messi en el tercer lugar.

Por: EFE
Actualizado: 14 de oct, 2025
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo es el nuevo máximo goleador de Eliminatorias - Foto:
AFP

