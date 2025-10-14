Titulares Selección Colombia Sub-20 contra Argentina, sin Neyser Villarreal; hay pistas del once

La Selección Colombia Sub-20 tiene una cita con la historia este miércoles 15 de octubre cuando se enfrente a Argentina en las semifinales del Mundial Sub-20 de Chile 2025, pero el técnico César Torres tendrá que hacer, obligatoriamente, algunos cambios en sus titulares.

Las ausencias de Neyser Villarreal y Carlos Sarabia (acumulación de tarjetas amarillas), sumada a la posible baja de Jordan Barrera (por lesión), es lo que hará que el técnico de la 'tricolor' deba meter mano a sus inicialistas de cara al duelo frente a la albiceleste.



Titulares Selección Colombia Sub-20 contra Argentina, Mundial Chile 2025:

El periodista Eduardo Ahumada, enviado especial de Gol Caracol en territorio austral fue el encargado de informar sobre la nómina de inicialistas que pondría el DT César Torres en la semifinal del Mundial Sub-20, reemplazando a los tres futbolistas que no podrán estar a disposición.

En el arco estaría Jordan García, en la defensa habría el cambio de Joel Romero por el sancionado lateral derecho Carlos Sarabia, se daría el regreso de Simón García, acompañado en la zaga central por Yeimar Mosquera, mientras que por la banda izquierda seguirá Juan Arizala.

Ya en el mediocampo los dos de primera línea seguirían conformados por Elkin Rivero y Kener González (capitán), mientras que el lugar del habilidoso creativo Jordan Barrera lo tomaría José Cavadia.



Para la delantera seguirían Joel Canchimbo y el '10' Óscar Perea, pero para suplir la ausencia del artillero de la Selección Colombia Sub-20, Neyser Villarreal (5 goles), volvería a aparecer, Emilio Aristizábal.

Eso sí, sobre la titular el técnico César Torres solamente se refirió a la duda que hay con Jordan Barrera, quien salió lesionado contra España: "Sí, vamos a esperarlo hasta mañana una prueba con el médico, después sí, tienes dos opciones", contó el DT de la 'tricolor' juvenil.



Acá más declaraciones de César Torres, técnico Selección Colombia Sub-20:

*El presente del equipo

"Bien, disfrutando día a día de cada entrenamiento, de cada plan partido, hay muchas cosas en la cabeza pero tranquilo porque hay mucho trabajo, exigencia, esperando hoy hacer un buen entrenamiento y estar listo".

*¿Preocupación por provocaciones de Argentina?

"Nosotros nos tenemos que ocupar de lo que pase en campo, la cancha, Colombia se debe ocupar de hacer un buen análisis del rival, de hacer un buen plan partido, que los muchachos tengan certeza, seguridad y que compitan. Debemos tener inteligencia emocional, aterrizados, competir, ir a buscar el partido. Debemos competir con lealtad, ir a cada pelota con hombría y que esté el sello, después ya es jugar, hay que tomar la pelota e irlos a buscar. En mi cabeza todo pasa todo lo futbolístico, ellos saben a quien enfrentan, tenemos que llevarlos al lugar donde nosotros somos importantes y no dejarnos llevar al lugar donde ellos puedan hacernos diferencia".

*Objetivo, final del Mundial Sub-20

"Queremos ir a jugar nuestra primera final Mundial y esa es la ilusión, el sueño desde que iniciamos este proyecto, hay algo claro que se los dije previo al Sudamericano y es que si mantenemos regularidad futbolística y de resultados debemos ser los campeones, no lo fuimos pero fuimos el mejor equipo. Tuvimos al goleador, al mejor asistidor, la mejor valla vencida

Venimos al Mundial con una preparación de que si Colombia logra mantener la regularidad en resultados y futbolística seguramente estará disputando la final".

*Mentalidad ganadora en Colombia

"La FCF lo está haciendo, los títulos van a llegar en la medida que todas las selecciones compitan a un alto nivel y lleguen a estas instancias. Lo hizo la mayores en Copa América, ya clasificaron al Mundial, lo hicieron las mujeres mayores en Copa América, en Olímpicos. Colombia viene ajustando buenas participaciones y ahora nos sumamos nosotros".