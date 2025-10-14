Álvaro Montero y una atajada espectacular en Colombia vs Canadá; voló para evitar un golazo

La Selección Colombia también pasó algunos problemas en el primer tiempo del partido preparatorio contra Canadá, este martes 14 de octubre, pero estuvo seguro el arquero Álvaro Montero bajo los tres palos.

Al minuto 27 el habilidoso jugador del Villarreal, de España, Tajon Buchanan, tuvo tiempo y espacio para un remate potente de media distancia que sorprendió a la defensa de la 'tricolor' y al guardameta de nuestro país.

Tras el disparo del jugador canadiense el arquero Álvaro Montero tuvo que exigirse y tuvo una gran atajada enviando la pelota al tiro de esquina, pero salvando a la Selección Colombia de un gol de los rivales.