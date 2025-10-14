A Luis Díaz lo atendieron los canadienses; durísima patada en partido de Selección Colombia

A Luis Díaz en el primer tiempo del partido de la Selección Colombia contra Canadá le dieron varias patadas, pero una de las más aparatosas la sufrió al minuto 44 cuando bajó a apoyar en defensa y tras hacer un pase recibió una dura entrada de Ismael Koné.

Sin embargo la jugada siguió pero en la misma hubo un duro codazo de Derek Cornelius en la cara de Jaminton Campaz, quien quedó tendido en el suelo y el '13' vio la tarjeta amarilla.

Pero las cámaras de la transmisión se quedaron enfocando también la dura entrada que sufrió Luis Díaz, quien se quejó, al igual que varios de sus compañeros, por la rudeza y también pidió amonestación, algo que no sucedió.



Vea acá la dura patada contra Luis Díaz en Colombia vs Canadá: