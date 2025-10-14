Síguenos en::
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

A Luis Díaz lo atendieron los canadienses; durísima patada en partido de Selección Colombia

A Luis Díaz lo atendieron los canadienses; durísima patada en partido de Selección Colombia

El guajiro Luis Díaz sufrió de la pierna fuerte de los rivales en el duelo de fogueo de este martes en el estadio Red Bull Arena, tras sus regates que complicaban a los defensores.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 14 de oct, 2025
Luis Díaz
Luis Díaz en Colombia vs Canadá - Foto:
AFP

