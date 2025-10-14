Luis Díaz no pudo marcar su gol frente al arco en Colombia vs Canadá; el guajiro falló en definición

La Selección Colombia tuvo su mejor opción de anotar en el partido contra Canadá al minuto 56, en los pies de Luis Díaz, quien no estuvo acertado e instantes después fue sustituido para que entrara Kevin Serna.

Luego de un buen contragolpe de la 'tricolor', Juan Camilo 'Cucho' Hernández condujo y en el momento preciso se la dejó servida a 'Lucho', quien la tomó y quedó mano a mano con el arquero rival.

Sin embargo, y en el intento de colocar el remate al segundo palo, Luis Díaz no impactó bien el balón y pasó por un lado del arco de los canadienses. Hasta James Rodríguez se llevó las manos a la cabeza por ese fallo.