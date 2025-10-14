Richard Ríos y Jaminton Campaz se chocaron en pleno Colombia vs Canadá; qué golpe se dieron

La Selección Colombia comenzó el partido contra Canadá de forma accidentada, con sus jugadores Richard Ríos y Jaminton Campaz como los protagonistas de una curiosa acción en el estadio Red Bull Arena.

Iban 35 segundos del encuentro cuando en un rechazo del mediocampista antioqueño, y con la compañía de la jugada del atacante de nuestro país, terminaron chocando entre ellos.

El que llevó la peor parte fue Richard Ríos, quien quedó tendido en la cancha durante varios instantes mientras era atendido por el cuerpo médico de la Selección Colombia. Afortunadamente no pasó a mayores y pudo seguir sin inconvenientes en el duelo contra Canadá.