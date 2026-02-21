Cristiano Ronaldo se fue de doblete con Al Nassr; vea los dos goles del 'bicho' por Liga

Publicidad
¡LLEGÓ EL GOL NÚMERO 963!— Gol Caracol (@GolCaracol) February 21, 2026
Cristiano Ronaldo volvió a marcar con Al-Nassrpic.twitter.com/t7m5Zy87Px
¡¡GOLEADA DEL REY DEL FUTBOL!! 🐐🇵🇹— 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) February 21, 2026
Cristiano Ronaldo lo vuelve a hacer. Doblete del mejor futbolista de todos los tiempos para liderar el triunfo colosal del Al Nassr. El más grande atleta de la historia es inigualable, no existe nadie como el.pic.twitter.com/ECxmNBmnZL