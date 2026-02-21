Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Vea el golazo de taco de Dayro Moreno, en Once Caldas 4-2 Fortaleza, por la Liga BetPlay

Vea el golazo de taco de Dayro Moreno, en Once Caldas 4-2 Fortaleza, por la Liga BetPlay

Definición de crack, llena de calidad y técnica, por parte del delantero colombiano, Dayro Moreno, quien, a sus 40 años, sigue dando de qué hablar con estas anotaciones.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de feb, 2026
Dayro Moreno, figura de Once Caldas, en un partido de la Liga BetPlay I-2026
Twitter de Once Caldas

