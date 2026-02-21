Dayro Moreno tiene claro su objetivo en el 2026: ir al Mundial con la Selección Colombia. Por eso, está dispuesto a hacer lo que sea, principalmente responder y llamar la atención con goles, en especial si son de alta factura. Prueba de ello fue lo ocurrido este sábado 21 de febrero, en la victoria 4-2 de Once Caldas sobre Fortaleza, en el estadio Palogrande, por la fecha 8 de la Liga BetPlay I-2026.

Cuando transcurría el minuto 75 y bajo un torrencial aguacero, Juan Cuesta recibió por el costado derecho, levantó la cabeza y envió un centro a ras de piso para que Dayro Moreno hiciera magia. Sacando a relucir su talento y calidad, definió de taco, venciendo al arquero, Cristian Santander, quien no pudo hacer nada para evitar lo que, en ese momento, fue el 3-2 parcial, a favor del 'blanco blanco'.

Dayro Moreno, delantero colombiano, celebra su gol con Once Caldas frente a Fortaleza, en la Liga BetPlay I-2026 Twitter de Once Caldas

Vea el golazo de taco de Dayro Moreno, en Once Caldas 4-2 Fortaleza, por la Liga BetPlay

⚽🤩 ¡LA MAGIA DE DAYRO MORENO! ¡El crack de Once Caldas apareció un taconazo de lujo y puso el 3-2!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/g8nlC9LDWT — Win Sports (@WinSportsTV) February 21, 2026