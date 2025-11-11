Síguenos en::
Tendencias:
PATADA A KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Cristiano Ronaldo sorprendió con inesperado anuncio: "Seguro, es cierto, será el último"

Cristiano Ronaldo sorprendió con inesperado anuncio: "Seguro, es cierto, será el último"

Justo cuando se habla mucho sobre el futuro del futbolista portugués, Cristiano Ronaldo, anunció una decisión que pocos veían venir y explicó las razones de la misma.

Por: EFE
Actualizado: 11 de nov, 2025
Comparta en:
Cristiano Ronaldo, capitán y estrella de la Selección Portugal, en un partido de Eliminatorias al Mundial 2026
Cristiano Ronaldo, capitán y estrella de la Selección Portugal, en un partido de Eliminatorias al Mundial 2026
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad