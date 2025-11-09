Excompañero de Cristiano Ronaldo le 'bajó la caña'; "Messi es el mejor futbolista que ha existido"

El debate sobre quién es el mejor futbolista de la historia no para. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son unos de los íconos que saltan a la vista cuando le preguntan a otros deportistas sobre ello, pero un excompañero del portugués no dudó en afirmar que el crack argentino está por encima.

Dicho personaje compartió vestuario con el 'Bicho' en la Juventus, pero pese a esto, sostuvo que la 'Pulga' es el "mejor futbolista que haya existido jamás". Expuso su punto de vista de acuerdo a las vivencias que tuvo con los dos 'cracks'.

Federico Chiesa y Cristiano Ronaldo en la Juventus. AFP

¿Qué excompañero de Cristiano Ronaldo dijo que Lionel Messi es mejor que el portugués?

Así fue como Federico Chiesa, actual jugador del Liverpool, rememoró en una charla con el medio 'Sky Sports' las veces en las que la 'Juve' se enfrentó al Barcelona, con Messi en sus filas, para la temporada 2020/2021. En uno de esos duelos, 'Leo' marcó un anotación y dejó su magia en el campo de juego, pero Cristiano también se reportó en el tablero.

“Jugué con Cristiano. Así que tengo que decir que Messi, pero también fue increíble jugar con Cristiano. Sí, los dos son grandes, pero tengo que decir con toda sinceridad que Messi es el mejor futbolista que ha existido jamás”, sostuvo el delantero italiano.

Por supuesto que sus palabras causaron revuelo, y al igual que otro excolega de 'CR7', se inclinó a favor de Messi. Fue Wayne Rooney quien eligió al argentino.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi AFP

¿Cristiano Ronaldo por encima de Lionel Messi?

El propio capitán de la Selección Portugal concedió una extensa entrevista con el reconocido periodista inglés, Piers Morgan. En la misma, el comunicador le hizo el siguiente interrogante al exReal Madrid.

"¿Messi es mejor que tú?", a lo que Cristiano respondió con contundencia: "No estoy de acuerdo con esa opinión. No quiero ser humilde".

Pero al ser preguntado sobre si es el número uno de la historia, dijo: "Por favor, hombre. Ya no me importa eso. En serio. La historia habla por sí sola. Ellos tienen opiniones. A algunas personas les gustan más los rubios, a otras les gustan más los morenos. Está bien. No hay problema para mí, pero cambiar la historia, la historia de Portugal, decir que Cristiano ganará la Copa del Mundo, será él... no. Eso no tiene sentido para mí. Yo gané. Ganamos tres títulos para la historia de Portugal. Antes, Portugal nunca había ganado nada. Estoy agradecido. Estoy muy feliz".