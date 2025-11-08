Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / "En nuestro vestuario se cambiaron Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, y nunca se quejaron"

"En nuestro vestuario se cambiaron Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, y nunca se quejaron"

Pusieron de ejemplo a Cristiano Ronaldo y 'la Pulga', en su paso por España, para criticar a un rival, afirmando que "les parecía una altanería lo que hicieron".

Por: EFE
Actualizado: 8 de nov, 2025
Comparta en:
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, en un enfrentamiento entre Barcelona y Real Madrid, por La Liga de España
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, en un enfrentamiento entre Barcelona y Real Madrid, por La Liga de España
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad