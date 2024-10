Cristiano Ronaldo, tema en entrevista de cantante colombiano que filtró fiesta de estrellas

De Cristiano Ronaldo jugando para Real Madrid hay muchas historias por contar, pero no solamente de sus buenas actuaciones en los terrenos de juego; sino también más allá de los mismos. Es por eso que en las últimas horas se ha rememorado un momento polémico que se vivió con una fiesta de cumpleaños del astro portugués, para el año 2015, y que coincidió con una derrota 4-0 de los 'merengues' frente a Atlético de Madrid.

Esto, después de que el cantante colombiano Kevin Roldán fuera entrevistado en 'Radio Marca', en donde recordó el momento en el que fue contratado para la fiesta, en la que también participó el estelar volante James Rodríguez . Y es que a él le endilgaron que unas fotos y videos salieron a la luz pública por su culpa.

"De los vídeos que salen, solo uno lo grabé yo. Después de la fiesta, ni Cristiano ni su equipo me dijo nada malo. Solamente me di cuenta después que salí en su documental", explicó Roldán en 'El Chiringuito'.

Pero eso no fue todo, porque en las declaraciones concedidas por el artista de música urbana también reveló cómo se dio la negociación y el contacto para que animara la fiesta de CR7 y un buen número de estrellas del fútbol que asistieron a la misma.

Kevin Roldan, en su fiesta con James Rodríguez y Cristiano Ronaldo. IG: Kevin Roldan.

"Estábamos en New York y me llamó mi padre para decirme que nos había salido una fiesta privada en Madrid dentro de dos semanas. Yo le dije que no era posible, en esa fecha teníamos un show en México. Entonces, él respondió con que la petición venía de Cristiano Ronaldo", recordó. "Las fiestas privadas siempre cuestan más dinero, pero él no titubeó a la hora de pagar. No me gusta hablar del dinero que gano, pero por aquel entonces cobraba un cuarto de millón de dólares por ese tipo de shows", contó Roldán.

El buen Kevin también declaró su admiración por el portugués, que ahora se encuentra en el Al Nassr, de Arabia Saudita, y así dijo que "a él le tengo mucho respeto. A Cristiano Ronaldo lo considero el máximo exponente de la disciplina en el deporte".