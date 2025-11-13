Síguenos en::
Gol Caracol  / Cristiano Ronaldo vio la roja directa; vea aquí el video del codazo a rival

Cristiano Ronaldo vio la roja directa; vea aquí el video del codazo a rival

El astro portugués vio el cartón rojo, este jueves, durante el encuentro contra Irlanda en el duelo correspondiente a las clasificatorias rumbo al Mundial 2026. ¡Todo quedó en video!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de nov, 2025
Cristiano Ronaldo salió expulsado en duelo con Portugal, en Eliminatorias.
Cristiano Ronaldo salió expulsado en duelo con Portugal, en Eliminatorias.
Foto: AFP.

