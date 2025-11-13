Cristiano Ronaldo vio la roja directa; vea aquí el video del codazo a rival

Este jueves 13 de noviembre, la Selección de Portugal visitó a Irlanda en el duelo correspondiente a la quinta jornada del grupo F, en las clasificatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026.

No obstante, más allá del triunfo irlandés, uno de los hechos que más ha dado de qué hablar en el mundo fue la polémica de Cristiano Ronaldo, quien vio el cartón rojo por propinarle un fuerte codazo a rival.

Y es que, evidentemente, esta situación sorprendió a todos porque se está acostumbrado a ver al 'bicho' anotando goles y siendo protagonista en el área rival; sin embargo, ver al astro portugués siendo centro noticioso por polémicas o actos violentos, no es común.

Cabe destacar que desde antes de la acción, el 'bicho' ya estaba 'caliente' con la afición de Irlanda, que lo había provocado, hasta el punto que Cristiano se vio haciéndole gestos a la tribuna. Todo esto desató la furia del luso, quien se dejó 'sacar' del partido.

Al final, el delantero portugués Cristiano Ronaldo fue expulsado en el minuto 61 del partido contra Irlanda de fase de clasificación del Mundial de 2026, con el 2-0 en el marcador, tras propiciar un codazo en la espalda de un defensor rival.

El colegiado del encuentro, el sueco Glenn Nyberg, le enseñó inicialmente tarjeta amarilla, pero tras la revisión del VAR cambió de decisión y le ensenó a Ronaldo la roja directa, quien no podrá jugar el próximo partido de fase de grupos de este domingo frente a Armenia.