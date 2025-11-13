Síguenos en::
PATADA A KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Colombianos en el exterior  / Luis Díaz le pondría presión al Bayern Múnich; ¿podría repetirse la historia con el Liverpool?

Luis Díaz le pondría presión al Bayern Múnich; ¿podría repetirse la historia con el Liverpool?

De acuerdo con un prestigioso informe, Luis Díaz debería ganar más dinero del que recibe actualmente en el Bayern, todo por su excelso rendimiento. ¡Descubra los detalles!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 13 de nov, 2025
Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz, futbolista del Bayern Múnich
Getty Images

