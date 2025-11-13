Luis Díaz le pondría presión al Bayern Múnich; ¿podría repetirse la historia con el Liverpool?

No paran las buenas noticias para Luis Díaz. De acuerdo con un informe, el extremo del Bayern Múnich debería ser de los mejores pagos de todo el fútbol europeo, teniendo en cuenta su excelente rendimiento en Europa.

El colombiano, que recibe 14 millones brutos por temporada, debería tener un salario mayor al que devenga actualmente, según el CIES, el observatorio de fútbol más grande del mundo, que dio a conocer la lista de los jugadores que deberían ser lo mejores pagos y el guajiro aparece entre los 20 primeros. "El Observatorio de Fútbol presenta a los 100 jugadores del mundo que deberían percibir los salarios más altos según un modelo estadístico* que tiene en cuenta variables deportivas del último año (tiempo de juego, nivel deportivo de los partidos y porcentaje de partidos como titular), así como la posición principal en la que juega" fue como explicó el informe el observatorio.

'Lucho' ha caído de pie en el 'gigante de Baviera', siendo el segundo jugador con más contribuciones para gol en el equipo, con 11 anotaciones y cinco asistencias, por lo que no es raro que se considere que deba merecer más dinero. De acuerdo con el estudio, el guajiro debería ganar 15.7 millones de euros brutos al año, ubicándose en la posición 13 de la lista, y siendo el séptimo extremo mejor pagado del mundo, solo por detrás de Mbappé, Salah, Dembélé, Yamal, Vinícius y Kvaratskhelia.

Teniendo en cuenta el estudio, los servicios del colombiano deberían tener un mayor valor que los de Kane, Gakpo, Haaland, Wirtz, Lewandowski, Isak, Foden, Gyokeres, Merino, entre otras estrellas del fútbol mundial. No obstante, en la realidad, Díaz Marulanda es el séptimo en el escalafón de los salarios del Bayern, ganándole a Michael Olise, pero perdiendo con Musiala, Gnabry, Kimmich, Kane, entre otros.

Luis Díaz en duelo contra el Unión Berlín, por la Bundesliga de Alemania. Foto: AFP.

Esta nueva distinción para Luis Díaz, como el decimotercer jugador que deberia tener más sueldo en el mundo, se da tanto por su labor en el Bayern, como en el Liverpool, donde tambien registró buenos números en su paso. Se analizaron los 4.507 minutos que disputó desde noviembre de 2024 hasta el mismo mes de este año, y tuvo un rendimiento promedio del 87%, suficiente para consagrarse como uno de los mejores futbolistas del mundo y para que el CIES lo tuviera en cuenta como uno de los más valiosos.

Por ahora 'Luchito' está concentrado en la Selección Colombia con la que disputará los partidos de preparación frente a Nueva Zelanda y Australia, y luego volverá a Alemania para seguir impresionando a todos con su nivel, y traducir sus goles y asistencias en títulos importantes como el de la Champions League.