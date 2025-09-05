Cristiano Ronaldo y el gesto con un hincha por el que es criticado: se molestó

Cristiano Ronaldo, al ser considerado como uno de los mejores futbolistas en la historia, es la sensación a donde sea que vaya. Prueba de ello fue lo ocurrido, mientras que se encuentra concentrado en la Selección de Portugal. Y es que un aficionado hizo hasta lo imposible por conseguir una fotografía con 'CR7', pero no terminó bien.

Cuando el hincha llegó hasta donde estaba el luso, recibió el rechazo por parte del futbolista. Lejos de recibirlo de la mejor manera, abrió su brazo para quitárselo de encima. De inmediato, apareció la seguridad y no logró su objetivo. Razón por la que no faltaron las reacciones en redes sociales, criticando al delantero portugués.

Cristiano Ronaldo, capitán de la Selección Portugal, celebra su título de la Liga de Naciones AFP

Críticas a Cristiano Ronaldo por gesto con un hincha

⚠️ La reacción de CR7 con un hincha que buscaba sacarse una foto. ¿Qué opinan?pic.twitter.com/CUmgXmcUSo — Samuel Vargas (@SVargasOK) September 6, 2025