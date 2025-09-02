Lionel Scaloni elogió a Lionel Messi, pero también terminó echándole flor a Cristiano Ronaldo

La Selección de Argentina viene ultimando los detalles para lo que será el partido de este jueves 4 de septiembre frente a Venezuela, en la penúltima fechas de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. La albiceleste clasificó con sobradez en su rendimiento y con anticipación, para ahora ser juez de los 'patriotas'.

Y más allá de esa situación, los focos por estos días están puestos en Lionel Messi, quien jugará su último partido por Eliminatorias en territorio argentino, algo de los que hablan en los medios de comunicación e igualmente entre los fervientes seguidores de la albiceleste.

En una entrevista para 'TNT', el entrenador Lionel Scaloni fue abordado sobre este tema de Messi y sus últimos cartuchos defendiendo a su país y como siempre, tuvo palabras de elogio. Sin embargo, en medio de una respuesta de esas, también le dio realce a lo que ha hecho Cristiano Ronaldo, astro portugués del Al Nassr, de Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, en un partido preparatorio entre Argentina y Portugal Getty Images

"Es evidente que por la edad que tiene y el nivel que está jugando, si no se hubiese cuidado como se cuidó y no tendría ese don, no marcaría la diferencia que sigue marcando. Los cracks son así, mismo Cristiano Ronaldo también. Son chicos que hoy en día se mantienen porque hicieron una carera acorde a su nivel", expresó el seleccionado argentino.

Scaloni también invitó a todos en Argentina a gozar de la presencia de 'la Pulga' en el equipo de su país. Así comentó que "disfrutémoslo mientras lo tenemos. Lo que tenga que pasar, pasará. Es tan importante para el mundo del fútbol, no solo para los argentinos, que creo que lo importante es disfrutarlo ahora. Eso es lo que intentamos hacer como cuerpo técnico, disfrutarlo y no agobiarlo".

El entrenador de Argentina también comparó el momento en el que dijo adiós de su carrera deportiva y apuntó que "no debe ser fácil, como no fue fácil para mi dejar de jugar. Hay que dejarlo. Él se ganó el derecho a decidir cuándo hacerlo y de nuestra parte tendrá todo nuestro apoyo".

Lionel Messi ya se sumó a los trabajos con sus compañeros y viene de una derrota con Inter Miami, en la final de la League Cup, en la que su equipo sucumbió con un 3-0.