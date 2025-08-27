El registro de Lionel Messi que ofusca a Cristiano Ronaldo; 'la Pulga' lo ve desde la cima

Para Al Nassr y Cristiano Ronaldo se viene un nuevo reto en la Liga de Arabia, donde este viernes se jugará la primera fecha del campeonato. Y la premisa principal del astro portugués y de todos en el club no es otra que ganar el título, una estrella que les ha sido esquiva pese a la presencia de grandes figuras. Además que vienen de un negro antecedente en la temporada pasada, con el colombiano Jhon Durán en la nómina, al pasar en blanco y no tener el protagonismo que se exige ante la inversión de sus directivos.

En medio de todos los récords que persigue, siendo el del llegar a los 1.000 goles uno de los primordiales, para el famoso Cristiano hay un apartado en el que Lionel Messi le tiene una marcada diferencia, que de seguro no le gustará para nada. Esa es la número de título obtenidos en su carrera deportiva.

El nacido en Madeira se quedó en 36 títulos, mientras que el astro argentino tiene 46, estando en la actualidad en el seno del Inter Miami, de la MLS de Estados Unidos.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi AFP

"Tras fracasar en su intento por conquistar la Supercopa de Arabia Saudita, CR7 se quedó con las ganas de recortar diferencias, mientras que 'la Pulga' ha logrado 46 trofeos que lo posicionan como el futbolista con el mayor palmarés a nivel colectivo en la historia del fútbol mundial", destacó en las últimas horas el diario 'Olé'.

A la edad que tienen, Cristiano (40 años) y Messi (38 años), pareciera que esa diferencia podría dejar al '10' de la Selección Argentina como dueño de tal marca durante un buen tiempo.

Para mucho, Lionel Messi alcanzó el punto máximo luego del título obtenido con el seleccionado argentino en el Mundial Qatar 2022, al superar a Francia y ponerle un broche de oro a su leyenda, que incluye pasos con galardones colectivos en Barcelona y PSG.