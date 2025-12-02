Cristiano Ronaldo y Portugal tienen rival, previo al Mundial 2026: ¿es la Selección Colombia?

La selección mexicana se enfrentará en marzo a Portugal y Bélgica, dos de los ocho mejores equipos del mundo, en un par de amistosos que servirán a los tres equipos como parte de su preparación para el Mundial 2026.

En un comunicado enviado este martes a los medios, la dirección deportiva del equipo nacional dirigido por Javier Aguirre confirmó que el 28 de marzo los mexicanos, decimoquintos de la clasificación de FIFA, recibirán en el Estadio Azteca a Portugal.

Recordemos que a Portugal también se le había vinculado con un posible enfrentamiento ante la Selección Colombia, pero todo dependerá del sorteo, ya que, en caso de coincidir en el mismo grupo, no podrán verse las caras. De igual manera, la 'tricolor' piensa en Francia y Croacia, como otros posibles rivales, para esa doble fecha FIFA de marzo.

El duelo, rodeado de expectativas por la posible presencia de Cristiano Ronaldo con los portugueses, sextos del ránking, servirá para estrenar el Azteca tras su remodelación antes de servir de sede a la inauguración de la Copa del Mundo, el 11 de junio.



El martes 31, el Tri se enfrentará en el Soldier Field de Chicago a Bélgica, octavo equipo del mundo.

Después de un cierre de año con malos resultados, con cuatro empates y derrotas ante Colombia, por 4-0, y Paraguay, por 2-1, Aguirre tratará de que su equipo muestre mejor rendimiento ante dos de los candidatos a ser protagonistas en el Mundial.

El 'Vasco' reconoció el mes pasado que en su equipo hay jugadores que quieren, pero no les alcanza, lo cual fue recibido como un reconocimiento del momento de crisis del equipo, con poco talento en algunas posiciones.

México, eliminado en la fase de grupos en el Mundial de Catar, trabaja para avanzar por lo menos hasta octavos de final en el Mundial que coorganizará con Estados Unidos y Canadá, para lo cual deberá crecer.

El cuadro de Aguirre jugará el Mundial en el grupo A en el que debutará el 11 de junio en el Azteca ante un rival que se decidirá el próximo viernes en el sorteo que se celebrará en Washington. Después jugará el 18 de junio en Guadalajara y cerrará la fase de grupos el 24, otra vez en la capital.