Estos han sido los grupos de Colombia en todos los Mundiales; sorteos han sido favorables

La Selección Colombia conocerá a los rivales que tendrá en el Mundial 2026 el próximo viernes 5 de diciembre en el sorteo de grupos que la FIFA efectuará en Washington, Estados Unidos.

Sin embargo, resulta pertinente saber cómo han sido los cuadrangulares anteriores del elenco tricolor, en los que nunca ha quedado en un ‘grupo de la muerte’.

De hecho, la tendencia marca que en la mayoría de las veces le toca enfrentar de entrada a 2 oponentes europeos, con excepción de sus 2 últimas participaciones, en las que solo se cruzó con un adversario del ‘Viejo Continente’.

De resto, los equipos a los que el elenco ‘cafetero’ ha debido confrontar han sido de poco cartel. Sin embargo, apenas en 3 ocasiones se ha podido ver al seleccionado nacional superando la primera ronda: en 1990, 2014 y 2018.



Ahora, de antemano se sabe que la Selección Colombia no podrá cruzarse con otros suramericanos en su cuadrangular, lo que saca de su camino a Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Ecuador.

Tampoco podrá encontrarse con más de 2 europeos y en caso de quedar con los anfitriones México, Estados Unidos o Canadá, deberá chocar con esos oncenos en sus respectivos países. De resto, lo más probable es que deba encontrarse con un africano o asiático.



Así han sido los grupos de la Selección Colombia en los Mundiales

Acá, los cuadrangulares y las posiciones de cada uno:

⦁ Chile 1962

Grupo 1

1. URSS: 5 puntos

2. Yugoslavia: 4

3. Uruguay: 2

4. Colombia: 1 (eliminada)

⦁ Italia 1990

Grupo D

1. Alemania: 5 puntos

2. Yugoslavia: 4

3. Colombia: 3

4. Emiratos Árabes: 0

- Colombia avanzó a octavos y perdió 2-1 con Camerún.

⦁ EE. UU. 1994

Grupo A

1. Rumania: 6 puntos

2. Suiza: 4

3. Estados Unidos: 4

4. Colombia: 3 (eliminada)

⦁ Francia 1998

Grupo G

1. Rumania: 7 puntos

2. Inglaterra: 6

3. Colombia: 3 (eliminada)

4. Túnez: 1

⦁ Brasil 2014

Grupo C

1. Colombia: 9 puntos

2. Grecia: 4

3. Costa de Marfil: 3

4. Japón: 1

- Colombia pasó a octavos, venció 2-0 a Uruguay y en cuartos perdió 2-1 con Brasil.

⦁ Rusia 2018

Grupo H

1. Colombia: 6 puntos

2. Japón: 4

3. Senegal: 4

4. Polonia: 3

- Colombia pasó a octavos, empató 1-1 con Inglaterra y perdió 4-3 en penaltis.