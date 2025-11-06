Cristiano Ronaldo y su 'pordebajeada' al fútbol europeo; "es más difícil marcar en Arabia"

Cristiano Ronaldo aseguró que "es más fácil marcar en España que en Arabia Saudí" y que la liga del país árabe "es mucho mejor que la portuguesa y la francesa", en la segunda parte de la entrevista con el presentador británico Piers Morgan difundida este jueves en Youtube.

En la conversación, el astro portugués rememoró anécdotas de su adolescencia, cuando estaba en la academia del Sporting de Portugal, y habló de su familia y su círculo íntimo, del que lo que más valora es su lealtad.

Al ser preguntado sobre su estado físico y su racha goleadora, Cristiano defendió apasionadamente la liga saudí, donde ahora viste la camiseta de Al Nassr, y criticó a quienes la subestiman.

"Nunca han jugado aquí, nunca han marcado aquí -subrayó-, no saben lo que es correr con 40 grados".

"La liga saudí es mucho mejor que la liga portuguesa, por supuesto, que la liga francesa, donde todo es PSG", continuó el jugador, quien cuestionó que no se incluya la competición árabe para hacer la lista de máximos goleadores.

A sus 40 años, Cristiano aseguró estar centrado en ser cada vez mejor rematador. Y es que, sus números hablan por sí soslor, no por nada está a menos de cincuenta goles para llegar a las mil dianas como futbolista profesional.

"Siempre se puede mejorar", insistió el jugador, quien confesó que ahora sólo va dos o tres veces a la semana al gimnasio a hacer pesas y que su entrenamiento para mantener su físico recae en la "constancia".

Respecto a su capacidad para anotar, el delantero añadió: "Año tras año marco más, incluso en un año malo marco 25 goles; si jugara en la 'Premier' ahora marcaría lo mismo".

El internacional portugués también confesó que la estrella de la NBA LeBron James, el futbolista Luka Modrić o el tenista Novak Djokovic son algunos de los atletas a los que admira profesionalmente.