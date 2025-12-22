Independiente Santa Fe le adelantó el regalo de navidad a su hinchada; referente seguirá en el club

Independiente Santa Fe anunció que Daniel Torres seguirá en el equipo. El cuadro 'cardenal' confirmó que el volante renovó su contrato y continuará vistiendo la camiseta del club la próxima temporada.

En sus redes sociales, Santa Fe dio a conocer la noticia. "¡Dani! Seis veces campeón con el León y una historia que aún tiene muchos capítulos por escribir. Daniel Torres renovó su contrato y estará con nosotros en la Libertadores 2026", fue lo que puso en la publicación. De esta manera, el mediocampista alargará su estancia en el cuadro santafereño, con el que se consagró campeón en seis ocasiones (tres ligas, dos superligas y una copa).

¡Dani! ✍️✨



Seis veces campeón con el León 🦁 y una historia que aún tiene muchos capítulos por escribir 😍



𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥 𝐓𝐨𝐫𝐫𝐞𝐬 🇮🇩 renovó su contrato y estará con nosotros en la @Libertadores 2026 🏆 pic.twitter.com/y5OJyfRPzl — Independiente Santa Fe (@SantaFe) December 22, 2025

Publicidad

Torres inició su carrera en las inferiores del club, y en 2008 dio el salto hasta el plantel profesional, hasta que fue cedido a Atlético Nacional en 2011. Luego, volvió al club de sus amores para disputar tres temporadas, desde 2012 hasta mediados de 2015, cuando fue vendido a Independiente Medellín. A partir de ahí, tuvo varias experiencias en el extranjero, que incluyeron pasos por el Alavés, el Albacete, el Real Zaragoza, y el Castellón, hasta que en 2022 volvió al fútbol de nuestro país con la camiseta del 'poderoso'.

Ya en enero de 2024, los caminos de Torres y Santa Fe se volvieron a unir. El jugador regresó a su casa con el objetivo de devolver al 'león' a los puestos de privilegio del rentado colombiano, y lo logró a mitad de este año con la consecución de la décima estrella en el estadio Atanasio Girardot. Contando todas sus etapas en el club, el cundinamarqués ha jugado 308 partidos, en los que ha anotado seis goles y ha ayudado a sus compañeros con 13 pases para gol.

Publicidad

Daniel Torres, mediocampista de Independiente Santa Fe, en un partido de la Liga BetPlay Archivo de Colprensa

El futbolista de paso en la Selección Colombia seguirá ligado a Santa Fe, en busca de hacer una buena presentación en la Copa Libertadores del próximo año, a la que irán directo a la fase de grupos, pero que se prevé que sea complicada ya que el cuadro 'cardenal' quedó ubicado en el bombo 3 del sorteo que se realizará en 2026. Con la noticia de la renovación de Torres, Santa Fe sigue apuntalando su nómina para los torneos que afrontará en la temporada, al mando de su nuevo DT, el uruguayo Pablo Repetto, que intentará cambiarle la cara al club luego de quedar eliminados en los cuadrangulares, en detrimento del Deportes Tolima. Por ahora, la renovación de uno de los referentes del cuadro rojo de la capital es la única novedad confirmada por el club.