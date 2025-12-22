Pep Guardiola avisó a sus jugadores, para la Navidad; "estaré controlando cuántos kilos suben"

Los jugadores del Manchester City deberán someterse a un pesaje navideño para comprobar que no comieron en exceso durante las fiestas, en medio de advertencias del técnico Pep Guardiola de que descartará a aquellos que hayan ganado kilos.

El City disfrutó el sábado de una cómoda victoria por 3-0 sobre el West Ham, que lucha por mantenerse en la Premier League, y mantiene la presión sobre el líder, el Arsenal.

Pero Guardiola, que ha ganado seis títulos de liga con el Manchester, es famoso por ser exigente y reveló este lunes que sus jugadores fueron pesados antes de un breve descanso por las fiestas.

"Cada jugador se pesa", dijo el entrenador español. "Vuelven el día 25 (de diciembre) y yo estaré allí controlando cuántos kilos suben, (para ver) si vienen gordos".



"En cuanto lleguen después de tres días, quiero ver cómo regresan. Pueden comer, pero quiero controlarlos", añadió.

Publicidad

Guardiola advirtió que los jugadores que regresen al club con sobrepeso no jugarían contra el Nottingham Forest el 27 de diciembre.

"Imaginen a un jugador que ahora está perfecto, pero que llegará con tres kilos de más. Se quedará en Manchester", dijo.

Pep Guardiola, director técnico español de Manchester City, celebra una victoria en la Premier League AFP

Publicidad

Guardiola matizó que también es importante que sus hombres se relajen durante un calendario apretado, mientras él se dirige a Barcelona para un breve descanso.

"Los jugadores tienen que irse con sus familias y olvidarse del fútbol. Es bueno. Para ellos ver al entrenador todos los días es muy duro", aseguró.

El DT del City les negó además a sus jugadores un día libre tras la victoria del sábado, descontento con el nivel de rendimiento a pesar de la quinta victoria consecutiva en la liga.

"Los jugadores me pidieron un día libre. Les dije: 'No, porque no jugaron lo suficientemente bien'", contó.