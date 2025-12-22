Síguenos en:
El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el principal evento deportivo de 2026

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el principal evento deportivo de 2026

El próximo año estará cargado de grandes eventos deportivos, pero sin duda alguna, el foco estará en el primer Mundial 2026 de fútbol, con 48 selecciones y que se llevará a cabo en 3 países.

Por: EFE
Actualizado: 22 de dic, 2025
Imagen del trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá
Imagen del trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá
AFP

