El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el principal evento deportivo de 2026

El Mundial 2026 de fútbol, que por primera vez en la historia se jugará en tres países, Estados Unidos, México y Canadá, y con la participación de 48 selecciones, se convertirá en el principal foco del escaparate deportivo internacional del próximo año, unido a los Juegos de Invierno de Milán-Cortina.

El campeonato más popular y universal pondrá en liza a una cuarta parte de los países del planeta desde el 11 de junio hasta la gran final del 19 de julio en el Estadio de Nueva York-Nueva Jersey, 32 años después de que Estados Unidos acogiera su primer Mundial.

Las quinielas sobre qué equipo alzará la Copa Jules Rimet incluye a varios favoritos, entre ellos, Argentina, la actual campeona, en el que será el último Mundial de Lionel Messi, de 38 años, después de seis participaciones, algo inédito.



La misma cifra alcanzará su némesis futbolística, el portugués Cristiano Ronaldo, de 40 años, también, previsiblemente, en su despedida del máximo torneo mundial.

España, con el debut mundialista de Lamine Yamal, también está entre los grandes aspirantes y calibrará sus opciones, precisamente, ante Argentina en la Finalísima prevista en Doha (Catar) el 27 de marzo.

El otro gran escenario deportivo serán los Juegos de Milán-Cortina los primeros de la zimbabuense Kirsty Coventry al frente del Comité Olímpico Internacional y en los que deportistas rusos y bielorrusos seguirán sin participar bajo su bandera nacional debido a la guerra en Ucrania.

Selección Colombia, en su preparación para el Mundial 2026 Foto: AFP

Dieciséis disciplinas habrá en juego del 6 al 22 de febrero con la novedad del esquí de montaña, conocido como ‘skimo’, que amplía el programa deportivo después de veinte años sin modificarse.

Serán los Juegos de Invierno que más se acerquen a la paridad, con el 47 por ciento de pruebas femeninas y 1.362 mujeres, por 1.538 hombres, y a los que seguirán los Paralímpicos del 6 al 15 de marzo en la misma sede.

El tenis deparará la tercera entrega del duelo hegemónico entre el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner, número uno y dos del mundo, respectivamente.

Australia es la primera cita del pulso en enero, con Sinner en busca de su tercer título consecutivo y Alcaraz, de estrenar su palmarés. Será, además, el primer torneo del murciano con su nuevo técnico, Samu López, después de romper con Juan Carlos Ferrero.

La Fórmula Uno estrenará en 2026 nuevo reglamento encaminado a hacer más atractivas las carreras y a introducir mejoras técnicas en los monoplazas, que serán más ligeros, más cortos y estrechos, con un menor tamaño de los neumáticos y con una mayor potencia eléctrica.

Serán 24 grandes premios, con el estreno de Madrid, que acogerá un gran premio cuarenta años después en un circuito semiurbano, lo que hará que España sea el único país que repita prueba, junto a la de Barcelona, con la excepción de los tres grandes premios de Estados Unidos.

Seguir firmando páginas gloriosas es también el reto del ciclista esloveno Tadej Pogacar, que aspira a su quinto Tour de Francia y a sumar éxitos en su afán por convertirse en el mejor corredor de la historia, a la altura del belga Eddy Merckx.

Tadej Pogacar, ciclista esloveno AFP

En su ánimo aperturistas, las tres grandes rondas tendrán salidas inéditas: la francesa partirá desde Barcelona, la Vuelta, desde Mónaco, y el Giro, desde Bulgaria.

¿Elevará aún más el listón de pértiga el sueco Armand Duplantis? Es la gran incógnita en atletismo y la respuesta podría estar en los Europeos de Birmingham (Reino Unido), un marco en el que nunca ha batido el récord mundial en las catorce veces que lo ha pulverizado.

La cita más atractiva del curso es el nuevo Mundial Ultimate, la apuesta bienal revolucionaria de World Athletics que congregará en Budapest en septiembre a los campeones de las grandes competiciones -Mundiales, JJ.OO., y Liga de Diamante- para dirimir quién es el mejor.

En gimnasia artística, el enigma es si la estadounidense Simone Biles competirá en los Mundiales de Róterdam (Países Bajos) de octubre después su ausencia en el de 2025, lo que dará pistas de si su plan es estirar su carrera hasta los Juegos de Los Ángeles en 2028.

Y Diego Armando Maradona volverá a ser protagonista al celebrarse el nuevo juicio por su fallecimiento el 17 de marzo, después de que el primero fuera anulado el pasado 29 de mayo al desvelarse que una de las magistradas del tribunal estaba detrás de un documental sobre el proceso.