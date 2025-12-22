Futbolista de Zambia marcó gol agónico, pero al celebrar casi se lesiona; hubo preocupación

Las emociones de la Copa Africana de Naciones continuaron este lunes en Marruecos, con el partido entre Malí y Zambia, que terminó con un empate agónico 1-1, gracias a un gol al minuto 90+2 de Patson Daka.

Pero el delantero zambiano, del registro del Leicester City de Inglaterra, además de ser la noticia y la figura del partido por su anotación en el tiempo de adición, también fue viral porque a la hora de festejar por poco se lesiona de gravedad.

Patson Daka, tras marcar el gol del 1-1 al minuto 90+2, decidió correr hacia la esquina de la cancha en solitario para intentar hacer una celebración acrobática, sin embargo terminó dando una vuelta y su cabeza golpeándose contra el césped, cayendo y preocupando a algunos de sus compañeros. Afortunadamente no pasó a mayores y pudo seguir en el tramo final del compromiso.

Así fue el gol y la celebración fallida de Patson Daka, en Malí vs Zambia:



🚨 𝗡𝗘𝗪: PATSON DAKA ATTEMPTED A BACKFLIP CELEBRATION AFTER SCORING BUT ENDED UP HURTING HIS NECK! pic.twitter.com/txlfx1LVRR — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 22, 2025