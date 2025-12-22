Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Futbolista de Zambia marcó gol agónico, pero al celebrar casi se lesiona; hubo preocupación

Futbolista de Zambia marcó gol agónico, pero al celebrar casi se lesiona; hubo preocupación

Patson Daka, del registro del Leicester de Inglaterra, fue noticia este lunes con un golazo al minuto 90+2, pero también porque intentó un festejo acrobático y por poco queda lesionado de gravedad.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 22 de dic, 2025
Comparta en:
Patson Daka Copa Africana de Naciones
Patson Daka celebración en Copa Africana de Naciones - Foto:
Transmisión

Publicidad

Publicidad

Publicidad