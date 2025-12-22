Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Durán sigue ganando puntos en Fenerbahce: “Cada detalle es exquisito”

Jhon Durán sigue ganando puntos en Fenerbahce: “Cada detalle es exquisito”

Luego de un difícil comienzo, el delantero colombiano, de 22 años, comienza a ganar terreno en el conjunto turco, con el que acumula cuatro goles en la presente temporada.

Por: EFE
Actualizado: 22 de dic, 2025
Jhon Durán celebró un nuevo gol con Fenerbahçe en la Liga de Turquía.
Jhon Durán celebró un nuevo gol con Fenerbahçe en la Liga de Turquía.
