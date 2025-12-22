Jhon Durán sigue ganando puntos en Fenerbahce: “Cada detalle es exquisito”

Jhon Durán empieza a ganar terreno en el fútbol turco. Desde su arribo al Fenerbahce, el delantero colombiano ha sido objeto de análisis constante, no solo por lo que ofrece dentro del campo, sino también por comportamientos que despertaron opiniones divididas entre la prensa local y los aficionados. No obstante, el atacante antioqueño ha optado por la respuesta más contundente para un jugador en su posición: los goles.

Esa reivindicación tuvo un nuevo capítulo en la fecha 17 de la Superliga Turca, cuando el Fenerbahce visitó al Eyupspor y se impuso con claridad por 3-0. Anderson Talisca y Marco Asensio encaminaron la victoria, pero fue Jhon Durán quien selló el marcador con una gran anotación.

Reconocimiento del Fenerbahce para Jhon Durán

Jhon Durán (10) en acción de juego con Fenerbahçe frente al Eyüpspor. Getty

Tras su destacada actuación frente al Eyupspor, el atacante de 22 años fue protagonista en las plataformas digitales del club turco. Fenerbahce no dudó en resaltar sus cualidades técnicas y su impacto en el juego ofensivo del equipo, evidenciando el respaldo institucional hacia el colombiano.



“Su control, su regate, su disparo… Cada detalle es exquisito. Jhon Jader Durán”, escribió el club ‘canario’ a través de sus redes sociales. Este mensaje fue ampliamente replicado por los aficionados, quienes valoraron no solo el gol, sino también la evolución del delantero dentro del esquema táctico.

Kontrolü, çalımı, vuruşu… Her detayıyla nefis.

Jhon Jader Durán pic.twitter.com/zeJdE0zTSd — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 22, 2025

¿Por qué Jhon Durán no jugará el próximo partido con Fenerbahce?

Pese al buen momento deportivo, el club informó que Jhon Durán no estará disponible para el siguiente compromiso. Junto al guardameta brasileño Ederson, el colombiano quedó fuera de la convocatoria por motivos personales previamente comunicados a la institución.

“Por motivos personales y familiares comunicados al club con antelación, nuestros jugadores Ederson y Jhon Durán no podrán participar en la convocatoria del partido del próximo 24 de diciembre, víspera de Navidad, en medio de una apretada agenda de partidos”, señaló el comunicado oficial emitido por el club.

¿Cuándo será el próximo partido del Fenerbahce?

Fenerbahce volverá a la competencia en el marco de la Copa de Turquía, certamen en el que recibirá al Besiktas en condición de local. El encuentro se disputará el martes 23 de diciembre, desde las 12:30 p. m. (hora colombiana), y se perfila como un duelo determinante para las aspiraciones del conjunto de Estambul, que busca cerrar el año con protagonismo en todas las competiciones.