Cristiano Ronaldo y su reacción por clasificar al Mundial 2026 con Portugal; “vamos con todo”

Portugal, liderada por Joao Neves y Bruno Fernandes, se clasificó para el Mundial 2026 al aplastar 9-1 a Armenia este domingo en Oporto. Sin Cristiano Ronaldo, suspendido, brillaron el jugador del PSG Joao Neves y el volante del Manchester United Bruno Fernandes, con sendos tripletes.

El equipo luso, dirigido por el español Roberto Martínez, estará así en la cita de Estados Unidos, México y Canadá, en la que será la 9ª Copa del Mundo de la Seleção das Quinas.

En el otro partido de la llave, la República de Irlanda remontó 3-2 en Budapest con un hat-trick del atacante Troy Parrott, que envía a la Green Army al repechaje y que deja eliminada a Hungría.



Reacción de Cristiano Ronaldo tras clasificar al Mundial 2026

Aunque no pudo jugar por la expulsión en el partido pasado frente a República de Irlanda, que fue además derrota 2-0, el astro luso estuvo pendiente y festejó este objetivo conseguido por sus compañeros, este domingo.

"Estamos en el Mundial, vamos con todo, Portugal", fue el mensaje de Cristiano Ronaldo en sus redes sociales, acompañado de una foto de él y una de los demás futbolistas de la selección de su país juntos, celebrando el cupo al Mundial de 2026 que será en Estados Unidos, México y Canadá.

Con esta clasificación al Mundial 2026, Cristiano Ronaldo disputará su sexto certamen orbital de la FIFA estando desde Alemania 2006, luego jugando Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y el más reciente de Qatar 2022.

Además, Portugal consiguió su séptimo Mundial consecutivo comenzando desde Corea y Japón 2022, y llegando a su novena participación en la cita internacional en su historia. Además, tiene asegurada su décima presencia en el máxima torneo en el 2030, ya que será anfitriona.