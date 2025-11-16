Síguenos en::
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Portugal y Cristiano Ronaldo, clasificados al Mundial 2026, tras goleada 9-1 sobre Armenia

Portugal y Cristiano Ronaldo, clasificados al Mundial 2026, tras goleada 9-1 sobre Armenia

Pese a la ausencia por sanción de Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal, el cuadro luso vapuleó 9-1 a Armenia y selló su pase a la máxima cita orbital del próximo año.

Por: EFE
Actualizado: 16 de nov, 2025
Comparta en:
La Selección de Portugal celebra su clasificación al Mundial
La Selección de Portugal celebra su clasificación al Mundial
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad