Cristiano Ronaldo y un nuevo 'juguete'; compró un 'búnker' al que casi es imposible de acceder

Cristiano Ronaldo está estrenando 'juguete'. El portugués es noticia porque compró un 'bunker' en pleno Mar Rojo, al que prácticamente es imposible de acceder. El mismo tiene por nombre 'Nuhuma, a Ritz Carlton Reserves Residence', y forma parte del exclusivo resort de Red Sea Residence.

La figura del Al Nassr compró dos villas en el lugar, una destinada a su familia que cuenta con tres habitaciones, y otra con dos para amigos e invitados. El astro y sus allegados ya pasaban vacaciones en el magnífico lugar desde 2023, pero ahora, hace parte de su colección de propiedades con valor multimillonario, a la que muchos no pueden ingresar, a menos, que tengan un barco privado o un hidroavión.

🏠 El nuevo ‘búnker’ de Cristiano en pleno Mar Rojo:



👉 Sólo se puede acceder en barco privado o hidroavión pic.twitter.com/DKENqyqcKb — MARCA (@marca) December 23, 2025

Mientras Cristiano Ronaldio suma un nuevo bien a su haber, no deja de seguir enfocado en el fútbol, ya que su equipo, Al Nassr, tendrá acción este miércoles 24 de diciembre por la última jornada de la fase de grupos de la Copa AFC frente al Al-Zawraa Sport Club; a las 11:00 a.m. (hora de Colombia), en el estadio Al-Awwal Park. Partido que será de mero trámite para el conjunto amarillo de la ciudad de Riad, debido a que ya clasificaron a la siguiente ronda del torneo tras ganar sus cinco juegos anteriores.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo tras adquirir estas propiedades en el Mar Rojo?

"El Mar Rojo es un lugar verdaderamente extraordinario. Desde nuestra primera visita, Georgina (Rodríguez) - pareja del astro portugués - y yo sentimos una conexión con la isla y su belleza natural; es un lugar donde nos sentimos en paz. Ahora que tenemos un hogar aquí, podemos disfrutar de tiempo de calidad con la familia en total privacidad y serenidad cuando queramos", expresó el capitán de la selección de las 'quinas', en declaraciones que replica 'Marca España' en su portal web.

