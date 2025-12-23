Confirman fecha y hora para Nacional vs. Millonarios, en Medellín, por Copa Sudamericana

Atlético Nacional recibirá a Millonarios en partido único de la ronda preliminar de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín, en un choque ya tiene horario y día establecido.

El encuentro se disputará en la capital antioqueña porque el sorteo de la Conmebol así lo determinó, lo que inclina la balanza a favor del bando verde si se tiene en cuenta que esta serie no tiene compromiso de vuelta y que el perdedor se quedará sin competencia internacional para lo que resta del año.

Es decir, en un solo cotejo se pone en juego gran parte de la temporada, pues el ganador de la llave avanzará a la ronda de grupos, en la que tendrá 3 presentaciones de local, 3 de visitante y amplios ingresos económicos por conceptos de taquilla, televisión e incentivos de la organización.

Y aunque Conmbeol exige que haya al menos 2.000 entradas para la afición del equipo contrario, aún no se sabe si se abrirán las puertas para los hinchas azules o si Nacional optará por pagar la multa de 20.000 dólares (77 millones de pesos colombianos, aproximadamente) y actuar exclusivamente con sus seguidores en las tribunas.



Fecha y hora para Nacional vs. Millonarios por Copa Sudamericana

De acuerdo con la Conmebol, el encuentro entre ‘verdolagas’ y ‘embajadores’ se llevará a cabo el miércoles 4 de marzo de 2026 a las 7:30 de la noche.



Datos del partido:

⦁ Atlético Nacional vs. Millonarios

⦁ Fecha: miércoles 4 de marzo de 2026

⦁ Hora: 7:30 p. m.

⦁ Estadio: Atanasio Girardot, de Medellín

⦁ Fase: partido único y de eliminación directa por la ronda preliminar.

