Alarma en Argentina por Marino Hinestroza: “Traspaso a Boca Juniors se enfrió”

La dilatada historia del vallecaucano Marino Hinestroza, atacante de Atlético Nacional, y su posible llegada a Boca Juniors de Argentina parece estar tomando tintes de novela y hasta de culebrón, ya que la operación sigue sin cerrarse.

Todo empezó a principios de 2025, cuando se habló del paso del jugador al conjunto ‘xeneize’. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto y el futbolista de 23 años de edad permaneció en la escuadra verde de Antioquia.

No obstante, con el cierre de la temporada, en la que Nacional se coronó campeón de la Copa Colombia con Hinestroza como titular, se reactivaron los acercamientos y hasta el propio jugador se despidió de la casa verde y su afición con una particular publicación de redes sociales.

Incluso, Jorman Campuzano, exvolante de Boca Juniors e integrante de Atlético Nacional, pidió en un video de Instagram que cuidaran a Hinestoza en Argentina y que no le corten las alas: “Déjenlo ser”.



De hecho, versiones periodísticas aseguraban desde Buenos Aires que la presentación del ‘cafetero’ en la sede de Boca era prácticamente inminente debido a que las negociaciones avanzaban oír buen camino.



Alarma en Argentina, por dilatado fichaje de Marino Hinestroza

El canal TNT Sports le puso freno de mano a la euforia por el inminente arribo del colombiano al cuadro ‘azul y oro’, pese a que todo estaba encaminado a que la contratación se diera.

“Aunque el ‘xeneize’ había ofertado por Marino, parece que el traspaso se enfrió”, señaló la publicación.

No obstante, el medio de comunicación no cerró la puerta a la posibilidad de que la operación finalmente se logre finiquitar: “Boca lleva días intentando cerrar su primer refuerzo, y todo parecía apuntar a que ese iba a ser Marino Hinestroza, aunque su arribo al club se está dilatando… Boca parece tenerlo abrochado”.

De ir a Argentina, el futbolista caleño no solo deberá afrontar las competencias locales, también lo deberá hacer en la fase de grupos Copa Libertadores, a la que los ‘xeneizes’ vuelven después de 2 años.