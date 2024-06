Croacia vs. Albania: hora y dónde ver EN VIVO el partido de Eurocopa 2024

La abultada y contundente derrota que sufrió Croacia ante España coloca a la selección de Luka Modric en la comprometida situación de tener que obtener una obligada victoria ante Albania en la segunda jornada de la Eurocopa 2024, en la que los del brasileño Sylvinho llegan con la ilusión intacta tras una buena puesta en escena ante Italia pese a la derrota final, pero también con la urgencia de puntuar para seguir con opciones de acceder a unos octavos de final históricos.

En un duelo que será frenético también en las gradas, con dos de las aficiones más numerosas, las urgencias de ambos combinados se darán cita en el Volksparkstadion de Hamburgo con un desenlace en el horizonte que puede ser trágico para ambas, pero especialmente cruel para la generación dorada croata, los Modric, Brozovic, Kovacic, Perisic o Kramaric, ante quizá su última oportunidad de lograr algo grande tras haberlo rozado estos 2 últimos mundiales en los que fue finalista (2018) y semifinalista (2022); y en la Liga de Naciones, en la que fue finalista (2023).

La inesperada debacle que sufrió Croacia en Berlín ante los de Luis de la Fuente ha pasado factura en el seno de la concentración en Neuruppin. Allí, Croacia ha intentado aislarse del ruido exterior que supuso la contundente goleada cuando se esperaba un estreno totalmente distinto. La derrota era una posibilidad, pero no de la manera en la que se encajó en el Estadio Olímpico de la capital germana.

La debilidad en el centro de la zaga ha sido motivo de críticas y que Josko Gvardiol, lateral izquierdo en el estreno para tapar a Lamine Yamal, vuelva al central no se descarta en absoluto. Es más, la prensa croata lo pide a gritos. Tampoco fue bueno el desempeño de Marcelo Brozovic, que podría pagar sus malos minutos con una suplencia ante Albania.

Pero sin duda, lo que más problemas generó fueron las declaraciones de Zlatko Dalic sobre su delantero Bruno Petkovic, al que señaló no solo por haber tirado un penalti saltándose una norma interna del vestuario -al que le hacen el penalti no puede lanzarlo-, sino por no haber marcado antes de que se lo hicieran, con Unai Simón ya vencido y la puerta vacía.

Las malas noticias no terminaron el domingo tras el partido ante España, porque este martes uno de sus centrocampistas, Nikola Vlasic, del Torino, tuvo que abandonar por una lesión. La normativa UEFA impide al equipo traer a otro jugador, por lo que Croacia se queda con 25 jugadores.

Con este ambiente enrarecido por una dolorosa derrota que ha causado estragos, Luka Modric y compañía están sin embargo a tiempo de un cambio de rumbo. Una simple victoria ante Albania les colocaría de nuevo en la senda a los octavos de final, el objetivo mínimo de esta generación dorada que puede estar ante su gran oportunidad de algo histórico.

Para ello tendrán que superar a los hombres de Sylvinho y Pablo Zabaleta, que ya avisaron de que no están en la Eurocopa por casualidad y que tienen peligro. Ante Italia se adelantaron a los 23 segundos con el gol más rápido de la historia de la competición, a cargo de Nedim Bajrami, jugador del Sassuolo, el mayor peligro de los albaneses.

En un país paralizado por el fútbol, por la segunda vez en su historia que participa en una Eurocopa con el recuerdo de 2016, Albania es un país ilusionado que, pese a la derrota, quiere seguir soñando despierto. El gol de Bajrami ya les introdujo en la historia de la competición, en la que quieren seguir vivos de la mano de un Sylvinho que ha perfeccionado un equipo hasta ahora intrascendente.

Con el cartel de 'Cenicienta' en el 'Grupo de la Muerte', Albania demostró en la fase de clasificación, en la que quedó por delante de Polonia y República Checa, que puede pelear contra cualquiera. Si bien es la menos favorita, no se amilanará ante una Croacia herida y a la que la presión de tener que ganar puede jugarle una mala pasada.

Con Bajrami como gran figura, con Asllani como organizador, con Broja como referencia y con la posible entrada de Iván Balliu en el lateral derecho, Sylvinho formará con su habitual esquema para intentar dar una alegría a su afición, una de las más numerosas en Albania.

Italia vs. Albania. FRANCK FIFE/AFP

Alineaciones probables:

Croacia: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Sosa; Brozovic o Pasalic, Kovacic, Modric; Majer, Kramaric y Budimir o Petkovic.

Albania: Strakosha; Hysaj o Balliu, Djimsiti, Ajeti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Bajrami; Asani u Hoxha, Broja y Seferi.

Hora y dónde ver EN VIVO, Croacia vs. Albania, por la fase de grupos de la Eurocopa:

Fecha: miércoles 19 de junio.

Árbitro: François Letexier (Francia).

Estadio: Volksparkstadion de Hamburgo.

Hora: 8:00 a.m. (hora Colombia)

Transmisión: Star Plus