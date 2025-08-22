Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Leonel Álvarez, DT de Bucaramanga, contestó 'golpeado' ante polémica; "no puedo jugar con 12"

Leonel Álvarez, DT de Bucaramanga, contestó 'golpeado' ante polémica; "no puedo jugar con 12"

Luego de la polémica de Junior vs Bucaramanga el técnico de los ‘leopardos’, Leonel Álvarez, dio unas nuevas declaraciones ante la prensa que tuvieron resonancia. Respondió sin pelos en la lengua.