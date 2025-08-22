Leonel Álvarez, DT de Bucaramanga, contestó 'golpeado' ante polémica; "no puedo jugar con 12"

En la previa del partido entre el Bucaramanga y Águilas Doradas, por la fecha 8 de la Liga BetPlay 2025-II, el técnico Leonel Álvarez atendió a la prensa y allí tocó dos temas importantes, primero por la ausencia de dos importantes jugadores y luego ante el supuesto interés del América de Cali en tenerlo como su entrenador, a pesar de que actualmente está en el elenco santandereano.

Pero hubo una respuesta del experimentado entrenador que sonó de forma 'golpeada' y que replicaron en la prensa santandereana, todo por la no convocatoria de Fredy Hinestroza y Aldair Gutiérrez.

"Es una decisión nuestra. Ellos están trabajando, esperando la oportunidad como todos los jugadores. No puedo jugar con 12. En algún momento van a tener la opción de estar en el once

Cada partido para nosotros es una final, así lo hemos transmitido siempre. Conozco bien a Águilas, será un juego difícil, pero tenemos la necesidad de seguir jugando bien y ganar. Debemos ser continuos", respondió Leonel Álvarez en declaraciones recogidas por 'La Vanguardia'.



¿Leonel Álvarez al América de Cali?

Sobre los rumores que lo ponen en la órbita del equipo vallecaucano, el antioqueño fue claro y contundente al afirmar que está totalmente comprometido con el Bucaramanga, que agradece que le dieran la posibilidad de estar al frente de los 'leopardos'.

"No. América tiene directivos muy serios, yo estoy mentalizado absolutamente a sacar este proyecto adelante. Tengo gratitud con los directivos, los hinchas y toda la ciudad. Realmente no he recibido llamadas; si me han llamado, es un no, pero no he contestado", confesó Leonel Álvarez.

Leonel Álvarez, entrenador de Atlético Bucaramanga, en un partido de Liga BetPlay Twitter de Atlético Bucaramanga

Lo cierto es que las palabras de Álvarez han tenido mucha repercusión en los recientes días, desde la polémica que hubo en el duelo entre Junior y Bucaramanga, en el que hubo penaltis que generaron controversia y una dura reacción del entrenador.

"No es normal que en un partido se sancionen tres penales y siempre sobre el mismo jugador. Son cosas malas dentro de todo lo bueno que ha hecho Flores, y hoy no tuvimos la dicha porque no estuvo fino en esas jugadas. Ahora hay que levantar a estos muchachos, porque no es fácil después de haber hecho un gran esfuerzo. Revisando los penales, el primero me pareció bien. El segundo me resultó muy curioso, porque justo en esa acción sí se revisa el VAR", declaró Leonel, quien además tildó de "figura del partido" al árbitro central José Ortíz.