Millonarios, a no recibir más zapato; recibe al líder Junior, buscando su primer triunfo

Se viene una nueva fecha de la Liga Betplay, y tres 'grandes' del país buscarán salir de las crisis que atraviesan y que han provocado gran cantidad de críticas por parte de sus hinchadas.

Millonarios, a retomar el rumbo
Millonarios, a retomar el rumbo
Foto: Millonarios
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 22, 2025 11:31 a. m.