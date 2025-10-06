"La Selección Colombia puede llegar a la final del Mundial 2026"

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama volvió a encender la ilusión de los hinchas de la Selección Colombia con una declaración contundente sobre el futuro del equipo nacional. En diálogo con los periodistas Andrés Cantor y Daniel Chapela, en el programa argentino Fútbol de Primera, el histórico capitán cafetero aseguró que ve a Colombia disputando el partido más importante del Mundial 2026.

“Lo veo en la final. Yo soy serio y siempre me comprometo. Eso no es presión, ya es hora”, dijo Valderrama, dejando claro que su pronóstico no es una exageración, sino una convicción basada en el nivel que ha mostrado el combinado tricolor en los últimos años.

El exmediocampista, considerado uno de los mejores futbolistas colombianos de todos los tiempos, sorprendió con estas palabras justo en los días previos a los encuentros de preparación que tienen los dirigidos por Néstor Lorenzo contra México y Canadá, el próximo 11 y 14 de octubre, en Estados Unidos. Justamente este lunes los jugadores ya empezaron a arribar a territorio norteamericano para hacer la concentración y llevar a cabo los primeros entrenamientos de cara a los dos compromisos.



Colombia, que viene de alcanzar la final de la Copa América 2024 y consolidar un estilo de juego ofensivo y equilibrado, ha demostrado que puede competir de tú a tú con las potencias mundiales. Cabe recordar, que, el calendario no culmina ante mexicanos y canadienses, puesto que en noviembre habrán otros dos juegos fogueo. En esa ocasión será contra Nueva Zelanda y Nigeria.

Publicidad

Con sus palabras, el eterno número 10 volvió a poner sobre la mesa el desafío más grande del fútbol colombiano: llegar, por primera vez, a la final de una Copa del Mundo. Y, como él mismo afirmó, “ya es hora”.



¿Cómo le ha ido a la Selección Colombia en los Mundiales?

La Selección Colombia ha participado en seis Copas del Mundo: Chile 1962, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Brasil 2014 y Rusia 2018. Su mejor actuación fue en Brasil 2014, cuando llegó hasta los cuartos de final, eliminando a Uruguay con dos goles de James Rodríguez, quien terminó como máximo artillero del torneo. En Italia 1990, bajo la dirección de Francisco Maturana, alcanzó por primera vez los octavos de final. En los demás torneos, la 'tricolor' no superó la fase de grupos.