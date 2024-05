Cuáles son los equipos invitados a la Copa América 2024

La Copa América 2024 comenzará el próximo 20 de junio y reunirá a las mejores selecciones del continente en los Estados Unidos. Allí, Argentina irá en defensa del título conseguido en Brasil, en 2021 y Colombia, que llega como una de las grandes favoritas, espera dar la sorpresa con Luis Díaz y James Rodríguez a la cabeza.

Como ya es costumbre, este torneo de naciones es disputado por los 10 países que integran la Conmebol: Colombia, Ecuador, Venezuela, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Perú, Uruguay y Paraguay. Sin embargo, para esta edición, contará con la presencia de 16 equipos y los restantes llegan en condición de invitados.

Para empezar, Estados Unidos será uno de los países presentes en esta competencia, aunque ya es uno de los habituales asistentes a la Copa América. Los otros cinco cupos también son de la Concacaf, pero estos fueron elegidos mediante la actuación en la Copa de Naciones de la Concacaf.

Los tiquetes fueron otorgados a los países que llegaron a las semifinales de esta competencia. Estados Unidos, Jamaica, Panamá y México no tuvieron problemas para conseguir la clasificación a la Copa América 2024. Los otros dos cupos se dieron en un repechaje, que dejó el enfrentamiento entre Canadá vs Trinidad y Tobago; y Costa Rica vs Honduras. Al final, la victoria fue para los canadienses y los ticos.

Acción de juego Panamá vs. Costa Rica Foto: AFP

Así las cosas quedaron definidos los 16 equipos que buscarán el título en el torneo de naciones más antigüo del mundo. El sorteo de la Copa América se realizó el 7 de diciembre de 2023 y dejó sembrados a los participantes.

El Grupo A quedó compuesto por Argentina, Perú, Chile y Canadá; el Grupo B tiene como integrantes México, Ecuador, Venezuela y Jamaica; mientras que el Grupo C lo componen Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia. La última zona está integrada por Brasil, Colombia, Paraguay y Costa Rica.

La Selección Colombia se prepara para la Copa América. Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images