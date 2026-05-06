¿Cuándo, a qué hora y por dónde ver, EN VIVO POR TV, la gran final de la Champions League?

Este miércoles, el PSG igualó 1-1 con Bayern Múnich, en el Allianz Arena, por el duelo correspondiente a la semifinal de vuelta en la Champions League; sentenciando, de esta manera, su paso por segunda vez consecutiva a la gran final del torneo europeo.

Con el 5-4 en la ida, los franceses se quedaron con la serie y nuevamente se encaminan hacia el título más importante de la temporada. En esta ocasión, la Liga de Campeones se definirá en Hungría.

¿Cuándo, a qué hora, por dónde ver la final de Champions League 2026, en Colombia?

Arsenal y PSG se verán las 'caras' el próximo sábado 30 de mayo, en territorio húngaro, por la gran final de la Liga de Campeones. El escenario elegido para esta edición, es el estadio Puskás Aréna de Budapest.

Trofeo Champions League - Foto: AFP

Además, como dato importante y diferencial a lo que han venido siendo las más recientes finales de Champions; para este partido, el horario será diferente. Ahora, el encuentro no será en horas de la tarde para territorio colombiano.



Inicialmente está estipulado que, para muestro país, la pelota ruede a las 11:00 a.m.

Publicidad

Fecha: sábado 30 de mayo

Estadio: Puskás Aréna de Budapest

Hora: 11:00 a.m. (para Colombia)

Canal de transmisión: ESPN



Arsenal, el otro finalista

El pasado martes 5 de mayo, los 'gunners' vencieron por 1-0 a Atlético de Madrid en territorio inglés, sentenciando un triunfo que aseguró su presencia para la gran final de la Liga de Campeones, en esta edición.

Y es que, el conjunto dirigido por Mikel Arteta, quien venía intentando la clasificación a dicha fase desde años atrás; ahora sí logró corroborar el paso a la final, después de una gran campaña desde lo futbolístico y en resultados.

Jugadores de Arsenal, festejando paso a la final de la Champions League. Foto: AFP.

Publicidad

El triunfo por 2-1, en el global, frente a los 'colchoneros', es solo reflejo de la buen temporada que ha realizado el equipo inglés, que irá en busca de su primera Champions League el próximo 30 de mayo, en Hungría.

No obstante, primero deberán vencer al siempre difícil PSG, que viene de coronarse campeón en la edición pasada; obteniendo su primer trofeo de la Liga de Campeones.