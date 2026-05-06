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Gol Caracol  / ¿Cuándo, a qué hora y por dónde ver, EN VIVO POR TV, la gran final de la Champions League?

¿Cuándo, a qué hora y por dónde ver, EN VIVO POR TV, la gran final de la Champions League?

Tras avanzar en sus respectivas semifinales; Arsenal y PSG se ponen cita en Hungría, a finales de mayo, para definir al nuevo campeón de la Liga de Campeones. Aquí los detalles.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 6 de may, 2026
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Arsenal y PSG se enfrentarán en la final de la Champions League, para definir al nuevo campeón.
Arsenal y PSG se enfrentarán en la final de la Champions League, para definir al nuevo campeón.
Foto: AFP.

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