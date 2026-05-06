Síguenos en:
Tendencias:
BAYERN VS PSG, EN VIVO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CHAMPIONS LEAGUE
CARACOL SPORTS Y DITU

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, atentos; Crystal Palace le sigue la pista a reconocido DT español

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, atentos; Crystal Palace le sigue la pista a reconocido DT español

El Crystal Palace ha iniciado contactos con nuevo directo técnico para sustituir a Oliver Glasner, quien se marcha al finalizar está temporada 2025/26.

Por: EFE
Actualizado: 6 de may, 2026
Comparta en:
Crystal Palace se enfrentará al Leeds el 20 de diciembre
Crystal Palace se enfrentará al Leeds el 20 de diciembre
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad