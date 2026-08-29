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Gol Caracol  / ¿Cuándo comienza la Champions League?; así se jugará la fecha 1 y qué colombianos la jugarán

¿Cuándo comienza la Champions League?; así se jugará la fecha 1 y qué colombianos la jugarán

Este sábado la UEFA dio a conocer todo el calendario de partidos de la fase liga de la Champions League, que tendrá varios duelos interesantes desde la primera jornada del torneo.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 29 de ago, 2026
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Se viene un nuevo sorteo de la UEFA Champions League.
Se viene un nuevo sorteo de la UEFA Champions League.
Fotos: AFP

Todo está listo para que vuelva a rodar el balón en el torneo de clubes más importante de Europa. La UEFA dio a conocer el calendario completo de la fase liga de la Champions League 2026-2027, una edición que tendrá varios de los equipos más importantes del continente y que marcará el regreso de la máxima competencia europea a partir del próximo 8 de septiembre, es decir, en apenas dos semanas.

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La primera jornada se extenderá entre el martes 8 y el jueves 10 de septiembre, con una programación que tendrá duelos de alto nivel desde el comienzo. Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich, Manchester City, Liverpool, París Saint Germain, Arsenal, Atlético de Madrid y otros grandes del fútbol europeo ya conocen el camino que deberán recorrer en busca de un lugar en las rondas decisivas del campeonato.

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Además, Colombia tendrá una representación importante en esta edición de la Champions League. Serán cinco los futbolistas colombianos que estarán en escena durante la fase liga: Luis Díaz, Luis Javier Suárez, Nelson Deossa, Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Dávinson Sánchez. Todos buscarán ser protagonistas con sus respectivos equipos y llevar el nombre del fútbol colombiano a lo más alto del continente.

Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz celebra gol con el Bayern Múnich - Foto:
AFP

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Con el calendario ya definido, la cuenta regresiva comienza y la expectativa crece entre los aficionados. En dos semanas, la Champions volverá a convertirse en el centro de atención del fútbol mundial.

Calendario completo de la UEFA Champions League 2026/27:

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FECHA 1
Martes 8 de septiembre de 2026
11:45 a. m.
AEK Atenas - LASK

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Brujas - Aston Villa

2:00 p. m.
Borussia Dortmund - Villarreal

Oporto - Manchester City

Lille - Betis

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Real Madrid - Inter

Miércoles 9 de septiembre de 2026
11:45 a. m.
Barcelona - Feyenoord

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Stuttgart - Viking

2:00 p. m.
Liverpool - Atlético de Madrid

París Saint-Germain - Slovan Bratislava

Sporting de Portugal - Galatasaray

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Nápoles - Arsenal

Jueves 10 de septiembre de 2026
11:45 a. m.
Fenerbahçe - Roma

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PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk

2:00 p. m.
Como 1907 - Leipzig

Bayern Múnich - Bodø/Glimt

Manchester United - Sabah

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Slavia Praga - Lens

FECHA 2
Martes 13 de octubre de 2026
11:45 a. m.
Lens - Sporting de Portugal

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Sabah - Slavia Praga

2:00 p. m.
Arsenal - Lille

Atlético de Madrid - Manchester United

Inter - Brujas

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Galatasaray - Barcelona

Leipzig - PSV Eindhoven

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Viking - Bayern Múnich

Villarreal - Nápoles

Miércoles 14 de octubre de 2026
11:45 a. m.
Feyenoord - Como 1907

LASK - Liverpool

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2:00 p. m.
Roma - Real Madrid

Aston Villa - Fenerbahçe

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Shakhtar Donetsk - AEK Atenas

Bodø/Glimt - Borussia Dortmund

Manchester City - París Saint-Germain

Betis - Oporto

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Slovan Bratislava - Stuttgart

FECHA 3
Martes 20 de octubre de 2026
11:45 a. m.
Fenerbahçe - Slavia Praga

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Sabah - Borussia Dortmund

2:00 p. m.
Roma - Slovan Bratislava

Oporto - PSV Eindhoven

Liverpool - Villarreal

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Manchester City - AEK Atenas

París Saint-Germain - Barcelona

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Nápoles - Bodø/Glimt

Stuttgart - Atlético de Madrid

Miércoles 21 de octubre de 2026
11:45 a. m.
Como 1907 - Manchester United

Lille - Galatasaray

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2:00 p. m.
Aston Villa - Viking

Brujas - Lens

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Bayern Múnich - Arsenal

Inter - Shakhtar Donetsk

Real Madrid - Leipzig

Betis - Feyenoord

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Sporting de Portugal - LASK

FECHA 4
Martes 3 de noviembre de 2026
12:45 p. m.
Shakhtar Donetsk - Sporting de Portugal

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Galatasaray - Stuttgart

3:00 p. m.
Atlético de Madrid - Bayern Múnich

Barcelona - Aston Villa

Feyenoord - Inter

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Bodø/Glimt - Lille

LASK - Slovan Bratislava

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Manchester United - Roma

Villarreal - París Saint-Germain

Miércoles 4 de noviembre de 2026
12:45 p. m.
AEK Atenas - Real Madrid

Fenerbahçe - Liverpool

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3:00 p. m.
Borussia Dortmund - Betis

Oporto - Nápoles

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PSV Eindhoven - Brujas

Leipzig - Manchester City

Lens - Como 1907

Slavia Praga - Arsenal

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Viking - Sabah

FECHA 5
Martes 24 de noviembre de 2026
12:45 p. m.
Bodø/Glimt - LASK

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Galatasaray - Aston Villa

3:00 p. m.
Arsenal - Borussia Dortmund

Como 1907 - AEK Atenas

Feyenoord - Oporto

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Manchester City - Nápoles

RB Leipzig - Lens

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Real Madrid - PSV Eindhoven

Slovan Bratislava - Betis

Miércoles 25 de noviembre de 2026
12:45 p. m.
Sabah - Barcelona

Slavia Praga - Villarreal

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3:00 p. m.
Atlético de Madrid - Viking

Brujas - Liverpool

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Inter - Stuttgart

Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe

Lille - Bayern Múnich

París Saint-Germain - Roma

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Sporting de Portugal - Manchester United

FECHA 6
Martes 8 de diciembre de 2026
12:45 p. m.
Viking - Feyenoord

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Villarreal - Sabah

3:00 p. m.
AEK Atenas - Galatasaray

Roma - Sporting de Portugal

Aston Villa - París Saint-Germain

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Barcelona - Manchester City

Bayern Múnich - Slavia Praga

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Manchester United - RB Leipzig

Nápoles - Brujas

Miércoles 9 de diciembre de 2026
12:45 p. m.
Betis - Como 1907

Slovan Bratislava - Shakhtar Donetsk

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3:00 p. m.
Arsenal - Real Madrid

Borussia Dortmund - Inter

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LASK - Fenerbahçe

Liverpool - Oporto

PSV Eindhoven - Atlético de Madrid

Lens - Bodø/Glimt

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Stuttgart - Lille

FECHA 7
Martes 19 de enero de 2027
12:45 p. m.
Bodø/Glimt - Atlético de Madrid

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Galatasaray - Feyenoord

3:00 p. m.
AEK Atenas - Roma

Aston Villa - Borussia Dortmund

Inter - Liverpool

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Oporto - Slavia Praga

Lille - Slovan Bratislava

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Real Madrid - LASK

Stuttgart - Brujas

Miércoles 20 de enero de 2027
12:45 p. m.
Fenerbahçe - Villarreal

Sabah - Nápoles

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3:00 p. m.
Como 1907 - París Saint-Germain

Manchester United - Bayern Múnich

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RB Leipzig - Shakhtar Donetsk

Lens - Manchester City

Real Betis - Arsenal

Sporting de Portugal - Barcelona

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Viking - PSV Eindhoven

FECHA 8
Miércoles 27 de enero de 2027
3:00 p. m.
Arsenal - Sabah

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Roma - Lille

Atlético de Madrid - Fenerbahçe

Borussia Dortmund - AEK Atenas

Brujas - Bodø/Glimt

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Bayern Múnich - Real Betis

Barcelona - Como 1907

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Shakhtar Donetsk - Real Madrid

Feyenoord - RB Leipzig

LASK - Oporto

Liverpool - Lens

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Manchester City - Sporting de Portugal

París Saint-Germain - Galatasaray

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PSV Eindhoven - Stuttgart

Slavia Praga - Aston Villa

Nápoles - Viking

Villarreal - Manchester United

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Slovan Bratislava - Inter

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