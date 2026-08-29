¿Cuándo comienza la Champions League?; así se jugará la fecha 1 y qué colombianos la jugarán

Todo está listo para que vuelva a rodar el balón en el torneo de clubes más importante de Europa. La UEFA dio a conocer el calendario completo de la fase liga de la Champions League 2026-2027, una edición que tendrá varios de los equipos más importantes del continente y que marcará el regreso de la máxima competencia europea a partir del próximo 8 de septiembre, es decir, en apenas dos semanas.
La primera jornada se extenderá entre el martes 8 y el jueves 10 de septiembre, con una programación que tendrá duelos de alto nivel desde el comienzo. Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich, Manchester City, Liverpool, París Saint Germain, Arsenal, Atlético de Madrid y otros grandes del fútbol europeo ya conocen el camino que deberán recorrer en busca de un lugar en las rondas decisivas del campeonato.
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Además, Colombia tendrá una representación importante en esta edición de la Champions League. Serán cinco los futbolistas colombianos que estarán en escena durante la fase liga: Luis Díaz, Luis Javier Suárez, Nelson Deossa, Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Dávinson Sánchez. Todos buscarán ser protagonistas con sus respectivos equipos y llevar el nombre del fútbol colombiano a lo más alto del continente.
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Con el calendario ya definido, la cuenta regresiva comienza y la expectativa crece entre los aficionados. En dos semanas, la Champions volverá a convertirse en el centro de atención del fútbol mundial.
Calendario completo de la UEFA Champions League 2026/27:
FECHA 1
Martes 8 de septiembre de 2026
11:45 a. m.
AEK Atenas - LASK
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Brujas - Aston Villa
2:00 p. m.
Borussia Dortmund - Villarreal
Oporto - Manchester City
Lille - Betis
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Real Madrid - Inter
Miércoles 9 de septiembre de 2026
11:45 a. m.
Barcelona - Feyenoord
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Stuttgart - Viking
2:00 p. m.
Liverpool - Atlético de Madrid
París Saint-Germain - Slovan Bratislava
Sporting de Portugal - Galatasaray
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Nápoles - Arsenal
Jueves 10 de septiembre de 2026
11:45 a. m.
Fenerbahçe - Roma
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PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk
2:00 p. m.
Como 1907 - Leipzig
Bayern Múnich - Bodø/Glimt
Manchester United - Sabah
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Slavia Praga - Lens
FECHA 2
Martes 13 de octubre de 2026
11:45 a. m.
Lens - Sporting de Portugal
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Sabah - Slavia Praga
2:00 p. m.
Arsenal - Lille
Atlético de Madrid - Manchester United
Inter - Brujas
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Galatasaray - Barcelona
Leipzig - PSV Eindhoven
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Viking - Bayern Múnich
Villarreal - Nápoles
Miércoles 14 de octubre de 2026
11:45 a. m.
Feyenoord - Como 1907
LASK - Liverpool
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2:00 p. m.
Roma - Real Madrid
Aston Villa - Fenerbahçe
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Shakhtar Donetsk - AEK Atenas
Bodø/Glimt - Borussia Dortmund
Manchester City - París Saint-Germain
Betis - Oporto
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Slovan Bratislava - Stuttgart
FECHA 3
Martes 20 de octubre de 2026
11:45 a. m.
Fenerbahçe - Slavia Praga
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Sabah - Borussia Dortmund
2:00 p. m.
Roma - Slovan Bratislava
Oporto - PSV Eindhoven
Liverpool - Villarreal
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Manchester City - AEK Atenas
París Saint-Germain - Barcelona
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Nápoles - Bodø/Glimt
Stuttgart - Atlético de Madrid
Miércoles 21 de octubre de 2026
11:45 a. m.
Como 1907 - Manchester United
Lille - Galatasaray
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2:00 p. m.
Aston Villa - Viking
Brujas - Lens
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Bayern Múnich - Arsenal
Inter - Shakhtar Donetsk
Real Madrid - Leipzig
Betis - Feyenoord
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Sporting de Portugal - LASK
FECHA 4
Martes 3 de noviembre de 2026
12:45 p. m.
Shakhtar Donetsk - Sporting de Portugal
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Galatasaray - Stuttgart
3:00 p. m.
Atlético de Madrid - Bayern Múnich
Barcelona - Aston Villa
Feyenoord - Inter
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Bodø/Glimt - Lille
LASK - Slovan Bratislava
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Manchester United - Roma
Villarreal - París Saint-Germain
Miércoles 4 de noviembre de 2026
12:45 p. m.
AEK Atenas - Real Madrid
Fenerbahçe - Liverpool
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3:00 p. m.
Borussia Dortmund - Betis
Oporto - Nápoles
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PSV Eindhoven - Brujas
Leipzig - Manchester City
Lens - Como 1907
Slavia Praga - Arsenal
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Viking - Sabah
FECHA 5
Martes 24 de noviembre de 2026
12:45 p. m.
Bodø/Glimt - LASK
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Galatasaray - Aston Villa
3:00 p. m.
Arsenal - Borussia Dortmund
Como 1907 - AEK Atenas
Feyenoord - Oporto
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Manchester City - Nápoles
RB Leipzig - Lens
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Real Madrid - PSV Eindhoven
Slovan Bratislava - Betis
Miércoles 25 de noviembre de 2026
12:45 p. m.
Sabah - Barcelona
Slavia Praga - Villarreal
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3:00 p. m.
Atlético de Madrid - Viking
Brujas - Liverpool
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Inter - Stuttgart
Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe
Lille - Bayern Múnich
París Saint-Germain - Roma
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Sporting de Portugal - Manchester United
FECHA 6
Martes 8 de diciembre de 2026
12:45 p. m.
Viking - Feyenoord
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Villarreal - Sabah
3:00 p. m.
AEK Atenas - Galatasaray
Roma - Sporting de Portugal
Aston Villa - París Saint-Germain
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Barcelona - Manchester City
Bayern Múnich - Slavia Praga
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Manchester United - RB Leipzig
Nápoles - Brujas
Miércoles 9 de diciembre de 2026
12:45 p. m.
Betis - Como 1907
Slovan Bratislava - Shakhtar Donetsk
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3:00 p. m.
Arsenal - Real Madrid
Borussia Dortmund - Inter
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LASK - Fenerbahçe
Liverpool - Oporto
PSV Eindhoven - Atlético de Madrid
Lens - Bodø/Glimt
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Stuttgart - Lille
FECHA 7
Martes 19 de enero de 2027
12:45 p. m.
Bodø/Glimt - Atlético de Madrid
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Galatasaray - Feyenoord
3:00 p. m.
AEK Atenas - Roma
Aston Villa - Borussia Dortmund
Inter - Liverpool
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Oporto - Slavia Praga
Lille - Slovan Bratislava
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Real Madrid - LASK
Stuttgart - Brujas
Miércoles 20 de enero de 2027
12:45 p. m.
Fenerbahçe - Villarreal
Sabah - Nápoles
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3:00 p. m.
Como 1907 - París Saint-Germain
Manchester United - Bayern Múnich
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RB Leipzig - Shakhtar Donetsk
Lens - Manchester City
Real Betis - Arsenal
Sporting de Portugal - Barcelona
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Viking - PSV Eindhoven
FECHA 8
Miércoles 27 de enero de 2027
3:00 p. m.
Arsenal - Sabah
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Roma - Lille
Atlético de Madrid - Fenerbahçe
Borussia Dortmund - AEK Atenas
Brujas - Bodø/Glimt
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Bayern Múnich - Real Betis
Barcelona - Como 1907
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Shakhtar Donetsk - Real Madrid
Feyenoord - RB Leipzig
LASK - Oporto
Liverpool - Lens
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Manchester City - Sporting de Portugal
París Saint-Germain - Galatasaray
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PSV Eindhoven - Stuttgart
Slavia Praga - Aston Villa
Nápoles - Viking
Villarreal - Manchester United
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Slovan Bratislava - Inter