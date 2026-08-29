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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Álvaro Montero habla en el arco; noche soñada con Boca Juniors, que elogian en Argentina

Álvaro Montero habla en el arco; noche soñada con Boca Juniors, que elogian en Argentina

En el triunfo 1-0 de Boca Juniors sobre Lanús, en La Bombonera, el arquero colombiano Álvaro Montero fue figura con atajadas fundamentales para mantener el cero.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 29 de ago, 2026
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Álvaro Montero, colombiano de Boca Juniors.
Álvaro Montero, colombiano de Boca Juniors.
Boca Juniors.

Boca Juniors ganó de forma agónica en la noche de viernes en la Liga Argentina, de la mano de Álvaro Montero y de Tomás Belmonte, quienes con sus atajadas, y con el solitario gol del compromiso, respectivamente, llevaron a los 'xeneizes' a vencer 1-0 a Lanús, en La Bombonera.

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Por eso, este sábado la prensa y los hinchas argentinos llenan de elogios al arquero colombiano, quien viene de menos a más desde su llegada al elenco azul y oro. El diario 'Olé' y 'TyC Sports' coincidieron en que el guajiro fue el mejor del compromiso y fundamental para sumar los tres puntos, en especial con la gran atajada mano a mano, instantes antes del tanto del triunfo.

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Los dos citados medios escribieron lo siguiente sobre Álvaro Montero: "Se quedó con el triunfo de Lanús en la última y en la jugada siguiente marcó Belmonte. Respondió bien abajo ante un remate de Peña Biafore. Fue clave", y también destacaron que "salvó el partido de manera extraordinaria con esa atajada en el último minuto de partido ante Wlk, en la previa al gol de Belmonte. Sin dudas, este fue su primer gran partido. Bienvenido sea, que vengan muchos más".

Álvaro Montero, arquero de Boca Juniors.
Álvaro Montero, arquero de Boca Juniors.
Getty Images.

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Los dos le dieron una calificación de 8/10 al arquero colombiano, siendo el mejor calificado por la prensa, y dejando ver que más allá de algunas críticas en el inicio de su etapa en Boca Juniors, también podrá ganarse los elogios cuando los merezca.

El también colombiano Sebastián Villa también tuvo minutos con los 'xeneizes', pero como comenzó como suplente y disputó el tramo final del encuentro en La Bombonera. Sin embargo, también tuvo una buena actuación, y eso se lo valoraron en el cono sur.

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"Entró a los del 15' por Velasco. Desbordó por la izquierda tiró buenos centros para Valencia y Flores. Recibió un pase atrás y le dio de zurda: tapó Losada", detalló 'Olé', que le otorgó una calificación de 6/10. De su lado, 'TyC Sports' le dio una nota de 5.5, y comentó que "entró y en sus primeras intervenciones fue muy peligroso. Con el correr de los minutos, bajó su intensidad y terminó sin ser decisivo porque le costó terminar las jugadas. Un pequeño pasito adelante".

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Para Álvaro Montero y Sebastián Villa con Boca Juniors ahora se vienen los octavos de final de la Copa de Argentina el próximo miércoles 2 de septiembre, a las 7:15 p.m. (hora colombiana), frente a Vélez Sarsfield, casualmente el ex equipo del arquero guajiro.

Por la liga regresarán a la acción el domingo 6 de septiembre frente a Gimnasia y Esgrima, por la fecha 8 del campeonato, aún con horario por confirmar.

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