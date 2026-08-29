Calendario del Bayern Múnich y Luis Díaz en la Champions League 2026-27: fechas y horarios

Arranque contra el FK Bodø/Glimt, final de la fase de liga contra el Betis: ya se conoce el calendario del Bayern Múnich, de Luis Díaz, para la fase de grupos de la Champions League 2026/27. El sábado, la UEFA dio a conocer las fechas exactas de los partidos de la fase de grupos de la máxima competición europea. Según este calendario, el campeón récord alemán comenzará la temporada de la competición de clubes más importante de Europa el jueves 10 de septiembre con un partido en casa contra el K Bodø/Glimt. El primer partido fuera de casa de la temporada de la Liga de Campeones tendrá lugar en el campo del Viking Stavanger (13 de octubre).

En la tercera jornada, el FCB recibirá al FC Arsenal, finalista del año pasado (21 de octubre); en noviembre viajará primero para medirse al Atlético de Madrid (3 de noviembre) y luego a Lille (25 de noviembre). El último partido de la Liga de Campeones del año se disputará el 8 de diciembre en el Allianz Arena contra el Slavia de Praga, antes de que la competición continúe en enero de 2027 con el partido a domicilio ante el Manchester United (20 de enero) y, para cerrar la fase de grupos, con el partido en casa contra el Real Betis (27 de enero).

Calendario de los partidos del Bayern Múnich en Champions League

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Jornada 1: FC Bayern vs. FK Bodø/Glimt – 10 sept. 2026, 2:00 p.m.

Jornada ﻿2: Viking Stavanger vs. FC Bayern – 13 oct. 2026, 2:00 p.m.

Jornada 3: FC Bayern vs. FC Arsenal – 21 oct. 2026, 2:00 p.m.

Jornada 4: Atlético Madrid vs. FC Bayern – 3 nov. 2026, 2:00 p.m.

Jornada 5: OSC Lille vs. FC Bayern – 25 nov. 2026, 2:00 p.m.

Jornada 6: FC Bayern vs. Slavia Prag – 8 dic. 2026, 2:00 p.m.

Jornada 7: Manchester United vs. FC Bayern – 20 enero 2027, 2:00 p.m.

Jornada 8: FC Bayern vs. Real Betis – 27 enero 2027, 2:00 p.m.

