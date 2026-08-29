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El GOLAZO de Willer Ditta con Cruz Azul; se la picó al arquero, como todo un delantero

El defensor colombiano Willer Ditta se animó a ir al ataque y tuvo su recompensa en la victoria 3-1 del Cruz Azul contra el Necaxa, en la noche de viernes en Liga MX.

Por: AFP
Actualizado: 29 de ago, 2026
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Willer Ditta Cruz Azul
Willer Ditta celebra gol con Cruz Azul
Cruz Azul Oficial

El Cruz Azul rompió una racha de tres derrotas consecutivas en el fútbol mexicano el viernes al vencer de visita 3-1 al Necaxa en el estadio Victoria en el inicio de la sexta jornada del torneo Apertura 2026. El colombiano Willer Ditta cerró la victoria, con un golazo.

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La Máquina del Cruz Azul llegó a nueve puntos y subió al noveno lugar de la clasificación, lo que alivió la situación del director técnico Joel Huiqui, quien ya empezaba a recibir críticas por una mala racha que incluía la eliminación en la Leagues Cup.

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Por su lado, los Rayos del Necaxa, dirigidos por el uruguayo Martín Varini, acumularon su cuarto partido sin ganar en este Apertura 2026 y se quedaron con siete unidades en la duodécima posición.

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Jéremy Márquez marcó el 1-0 para el Cruz Azul con una volea desde los linderos del área, al minuto 23. El argentino Nicolás Ibáñez hizo el 2-0 al 45'+1 con un disparo desde fuera del área.

Al 53', tras una combinación con el argentino José Paradela, el defensa colombiano Willer Ditta entró al área y firmó el 3-0 con un toque picado ante la salida del portero.

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Emilio Rodríguez consiguió el gol de la honra para el Necaxa al 83' con un tiro de zurda desde la línea frontal del área.

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