Apareció uno de los sancionados de Argentina tras pelea con España; "es rara, exagerada"

La final del Mundial 2026 se vio opacada por algunas discutidas actuaciones de los jugadores argentinos tras el pitazo final en el estadio de Nueva Jersey, teniendo algunas discusiones y peleas con otros futbolistas españoles. Eso sí, el más apuntado fue el mediocampista Leandro Paredes.

Hace ya algunas semanas la FIFA dio a conocer las duras sanciones para los deportistas implicados en estos desmanes luego de que los europeos ganaran 1-0 en el tiempo extra con un gol de Ferran Torres. Pero, hasta el momento, no había ningún pronunciamiento de los implicados.

Sin embargo, en la noche de viernes, Leandro Paredes, quien recibió 10 partidos de suspensión y una multa de 90 mil dólares, decidió romper su silencio y opinó del duro castigo recibido por lo ocurrido.

Argentina AFP

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“Parece exagerada, porque lo raro es que a Gavi le dieron una fecha y es el que me pega una piña (puño) en el pecho. Pero bueno, ya está. Ahora queda apelar y ver si pueden reducir la sanción, nada más”, dijo de forma concreta el mediocampista de Boca Juniors, quien mostró sorpresa, y de paso apuntó con nombre propio al jugador del Barcelona y de España, con quien tuvo la discusión más fuerte.



Aunque no quiso abarcar mucho en el tema, y dejarlo a los abogados de la AFA, Paredes agregó que “creo que se puede reducir porque, para mí, es excesiva. Hay gente que trabaja en eso y ojalá se pueda”, aunque ya conoció que podrá pagarla en partidos amistosos, y no solo en oficiales, como inicialmente se mencionó.

Cabe recordar que las sanciones de la FIFA para la Selección Argentina fueron las siguientes: 10 partidos y 90 mil dólares para Leandro Paredes, Nahuel Molina siete encuentros y 90 mil dólares, Thiago Almada un compromiso y 30 mil dólares, y para terminar el asistente técnico de Lionel Scaloni, Roberto Ayala, recibió tres partidos y 30 mil dólares.

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Del lado de España el único castigado fue el joven mediocampista del Barcelona, Gavi, quien tendrá que pagar 30 mil dólares, y solamente pagar un duelo de suspensión.