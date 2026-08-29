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Gol Caracol  / Apareció uno de los sancionados de Argentina tras pelea con España; "es rara, exagerada"

Apareció uno de los sancionados de Argentina tras pelea con España; "es rara, exagerada"

Leandro Paredes, además, no dudó en apuntar contra un jugador español, que le habría pegado primero y causó su reacción, aunque decidió confiar en que bajarán la sanción.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 29 de ago, 2026
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Leandro Paredes golpeando a Gavi, en la final del Mundial 2026.
Leandro Paredes golpeando a Gavi, en la final del Mundial 2026.
Foto: AFP.

La final del Mundial 2026 se vio opacada por algunas discutidas actuaciones de los jugadores argentinos tras el pitazo final en el estadio de Nueva Jersey, teniendo algunas discusiones y peleas con otros futbolistas españoles. Eso sí, el más apuntado fue el mediocampista Leandro Paredes.

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Hace ya algunas semanas la FIFA dio a conocer las duras sanciones para los deportistas implicados en estos desmanes luego de que los europeos ganaran 1-0 en el tiempo extra con un gol de Ferran Torres. Pero, hasta el momento, no había ningún pronunciamiento de los implicados.

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Sin embargo, en la noche de viernes, Leandro Paredes, quien recibió 10 partidos de suspensión y una multa de 90 mil dólares, decidió romper su silencio y opinó del duro castigo recibido por lo ocurrido.

Leandro Paredes en Argentina
Argentina
AFP

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Parece exagerada, porque lo raro es que a Gavi le dieron una fecha y es el que me pega una piña (puño) en el pecho. Pero bueno, ya está. Ahora queda apelar y ver si pueden reducir la sanción, nada más”, dijo de forma concreta el mediocampista de Boca Juniors, quien mostró sorpresa, y de paso apuntó con nombre propio al jugador del Barcelona y de España, con quien tuvo la discusión más fuerte.

Aunque no quiso abarcar mucho en el tema, y dejarlo a los abogados de la AFA, Paredes agregó que “creo que se puede reducir porque, para mí, es excesiva. Hay gente que trabaja en eso y ojalá se pueda”, aunque ya conoció que podrá pagarla en partidos amistosos, y no solo en oficiales, como inicialmente se mencionó.

Álvaro Montero, colombiano de Boca Juniors.
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Cabe recordar que las sanciones de la FIFA para la Selección Argentina fueron las siguientes: 10 partidos y 90 mil dólares para Leandro Paredes, Nahuel Molina siete encuentros y 90 mil dólares, Thiago Almada un compromiso y 30 mil dólares, y para terminar el asistente técnico de Lionel Scaloni, Roberto Ayala, recibió tres partidos y 30 mil dólares.

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Del lado de España el único castigado fue el joven mediocampista del Barcelona, Gavi, quien tendrá que pagar 30 mil dólares, y solamente pagar un duelo de suspensión.

Luis Díaz junto a sus compañeros de Bayern Múnich en el duelo de fogueo contra Aston Villa.
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