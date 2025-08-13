¿Cuándo empiezan las ligas de España, Inglaterra, Italia y Alemania? Así será la primera fecha

Publicidad
Viene el comienzo de las principales ligas de Europa luego de la para de mitad de año, pausa en la que muchas escuadras aprovecharon para reforzarse de la mejor manera.
Las primeras en comenzar serán las de España e Inglaterra, que tendrán su pitazo inicial el viernes 15 de agosto, mientras que las de Italia y Alemania arrancarán una semana después.
Las novedades pasan por los clubes que ascendieron y descendieron en cada país, con lo cual se reconfiguró dichas competiciones.
En la Liga de España bajaron Leganés, Las Palmas y Valladolid, mientras que subieron Levante, Elche y Real Oviedo.
En la Premier League de Inglaterra perdieron la categoría Leicester, Ipswich y Southampton, y ascendieron Leeds, Burnley y Sunderland.
En la Serie A de Italia se fueron a la B el Empoli, Venezia y Monza, mientras que subieron Sassuolo, Pisa y Cremonese.
Y en la Bundesliga de Alemania cayeron a segunda división el Holstein Kiel y el Bochum. A su vez, regresaron a la categoría de honor Colonia y Hamburgo.
Por el lado de los jugadores colombianos se destacan varios nombres que llegaron a cada campeonato, como Nelson Deossa, al Betis de España; Jhon Arias, al Wolverhampton de Inglaterra; Luis Díaz, al Bayern Múnich de Alemania; y Juan Guillermo Cuadrado, al Pisa.
⦁ Primera fecha
Viernes 15 de agosto
12:00 p. m. - Girona vs. Rayo Vallecano
02:30 p. m. - Villarreal vs. Real Oviedo
Sábado 16 de agosto
12:30 p. m. - Mallorca vs. Barcelona
02:30 p. m. - Alavés vs. Levante
02:30 p. m. - Valencia vs. Real Sociedad
Domingo 17 de agosto
10:00 a. m. - Celta de Vigo vs. Getafe
12:30 p. m. - Athletic Bilbao vs. Sevilla
02:30 p. m. - Espanyol vs. Atlético de Madrid
Lunes 18 de agosto
02:00 p. m. - Elche vs. Betis
Martes 19 de agosto
02:00 p. m. - Real Madrid vs. Osasuna
⦁ Primera fecha
Viernes 15 de agosto
02:00 p. m. - Liverpool vs. Bournemouth
Sábado 16 de agosto
06:30 a. m. - Aston Villa vs. Newcastle
09:00 a. m. - Brighton vs. Fulham
09:00 a. m. - Sunderland vs. West Ham
09:00 a. m. - Tottenham vs. Burnley
11:30 a. m. - Wolverhampton vs. Manchester City
Domingo 17 de agosto
08:00 a. m. - Chelsea vs. Crystal Palace
08:00 a. m. - Nottingham vs. Brentford
10:30 a. m. - Manchester United vs. Arsenal
Lunes 18 de agosto
02:00 p. m. - Leeds vs. Everton
⦁ Primera fecha
Sábado 23 de agosto
11:30 a. m. - Genoa vs. Lecce
11:30 a. m. - Sassuolo vs. Napoli
01:45 p. m. - Milan vs. Cremonese
01:45 p. m. - Roma vs. Bologna
Domingo 24 de agosto
11:30 a. m. - Cagliari vs. Fiorentina
11:30 a. m. - Como vs. Lazio
01:45 p. m. - Atalanta vs. Pisa
01:45 p. m. - Juventus vs. Parma
Lunes 25 de agosto
11:30 a. m. - Udinese vs. Verona
01:45 a. m. - Inter vs. Torino
⦁ Primera fecha
Viernes 22 de agosto
01:30 p. m. - Bayern Múnich vs. Leipzig
Sábado 23 de agosto
08:30 a. m. - Bayer Leverkusen vs. Hoffenheim
08:30 a. m. - Eintracht vs. Werder Bremen
08:30 a. m. - Friburgo vs. Augsburgo
08:30 a. m. - Heidenheim vs. Wolfsburgo
08:30 a. m. - Unión Berlín vs. Stuttgart
11:30 a. m. - St. Pauli vs.Borussia Dortmund
Domingo 24 de agosto
08:30 a. m. - Mainz vs. Colonia
10:30 a. m. - Mönchengladbach vs. Hamburgo