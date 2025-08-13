Pelea entre hinchas de Atlético Nacional y Sao Paulo fue narrada en TV brasileña; así se vio

Hinchas de Atlético Nacional y Sao Paulo de Brasil se agarraron entre sí en el sector noroccidental del estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde hubo empate 0-0 por el duelo de ida de esta llave.

El compromiso de Copa Libertadores tuvo varios momentos en los que se pudo ver cómo se calentaron los ánimos entre los jugadores de cada bando. Sin embargo, lo más grave ocurrió en las tribunas, donde hubo intercambio de golpes entre sujetos de las 2 parcialidades.

A los seguidores del conjunto paulista se les asignó un pequeño sector en el segundo piso de la gradería norte, al pie de occidental, espacio en el que detonó la confrontación con los fanáticos verdolagas que también estaban en norte.

Ambos grupos estaban separados por una fila de oficiales y algunos metros de tribuna vacía, lo que no fue obstáculo para que la pelea se consumara, algo que trató de ser controlado por algunos efectivos policiales que arribaron a ese lugar del estadio.

Lo particular es que las escenas de la confrontación no solo fueron registrados por los mismos asistentes al compromiso en la capital antioqueña, sino que también fueron grabadas por una cámara fija que captó todo y que sirvió para que los hechos se vieran en Brasil prácticamente en tiempo real.



Así narró TV de Brasil pelea entre hinchas de Nacional y Sao Paulo

Una cámara puesta en la parte alta de la tribuna en la que se presentó la pelea envió imágenes en directo a Brasil mostrando toda la trifulca, lo que sirvió de insumo para que en el país de la samba se transmitiera como si se tratara de un momento más del partido.

De hecho, el relato en portugués fue el siguiente:

“Acá está la imagen de los hinchas del Sao Paulo. Una confusión allí en la división en la que están los colombianos. La Policía demoró un poquito para llegar, pero consiguió hacer la protección, miren ahí… Felizmente, la Policía llegó a tiempo para dejar todo tranquilo… Es parte de la afición del Sao Paulo volviendo e intentando envolverse un poco más con los colombianos. Acá, el registro del lente mostrado para ustedes lo que pasó después del partido”.

Acá, el video en cuestión:

Colômbia 🇨🇴



Após o jogo, houve um princípio de confusão na divisa entre torcedores do São Paulo vs Atlético Nacional.



🎥 Paramount+ pic.twitter.com/zyzjrA7sY6 — Ritmo de Torcida (@ritmodetorcida) August 13, 2025

Entre tanto, la contienda tuvo como hechos para resaltar 2 penaltis desperdiciados por el volante Edwin Cardona y 2 remates del cuadro paisa contra los palos, lo que dejó abierta la serie para el choque de vuelta, programado para el martes 19 de agosto en Brasil.