Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Manchester City, a recuperar el trono en la Premier League; los 'citizens' apelan a Haaland

Manchester City, a recuperar el trono en la Premier League; los 'citizens' apelan a Haaland

Tras una campaña anterior irregular, Manchester City le apostará a recobrar el estilo de juego que lo llevó a los grandes éxitos. Así llega para el inicio de la Premier League 2025/2026.

Erling Haaland (izq.) es una de las figuras del Manchester City.
Erling Haaland (izq.) es una de las figuras del Manchester City.
AFP
Por: AFP
|
Actualizado: agosto 13, 2025 11:38 a. m.