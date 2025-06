"Cuando estábamos en Barcelona, le dije que no se iba a ir del club ni borracho"

Uno de los grandes ausentes en la primera edición del Mundial de Clubes es el Barcelona. Sin embargo, en otros equipos hay entrenadores y jugadores con pasado por el equipo 'culé'. Por eso, las miradas se centraron en uno de los encuentros más llamativos de los octavos de final, donde PSG e Inter Miami se vieron las caras en busca de un cupo a los 'cuartos'.

Allí, se dio el reencuentro de Luis Enrique, actual director técnico del conjunto parisino, con Lionel Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets y Javier Mascherano, quienes están en el cuadro estadounidense. Los primeros tres bajo el rol de futbolistas y el último de ellos es el estratega. Razón por la que el entrenador español fue preguntado en rueda de prensa sobre ello.

Fiel a su estilo, contó una divertida anécdota sobre el técnico argentino y el momento en el que lo dirigió en el 'blaugrana'. "La primera charla que le di a Mascherano, que yo ya era entrenador del Barça, se la di en el British School de Barcelona, porque nuestras hijas iban juntas a la misma clase", expresó de entrada Luis Enrique, entre risas y un tono jocoso.

"Se la di allí porque había una situación un poco extraña alrededor de la posibilidad de que él pudiera marcharse del Barça y me acuerdo de que le dije que no se iba a marchar ni borracho", añadió el estratega español. Dicha historia no pasó por alto ni desapercibida y causó un momento divertido en la sala de prensa, donde también habló de otros temas.

Eso sí, no ocultó que, desde un inicio, cuando lo tuvo bajo sus órdenes, le vio la capacidad de ser director técnico a Javier Mascherano. Incluso, no fue el único al que le veía madera para tomar las riendas de un club, sino que se atrevió a dar un nombre que llamó la atención y que, hasta ahora, no ha dado ese paso y sigue en las canchas, pero no se descarta.

"Creo que si había dos jugadores que yo no tenía ninguna duda de que iban a ser buenos entrenadores, porque ya lo eran en el terreno, eran Javier Mascherano y Sergio Busquets. Por eso no tengo ninguna duda de que Busquets lo será, si él quiere", sentenció Luis Enrique, quien viene de ser campeón de Champions League con PSG, tras vencer a Inter de Milán.