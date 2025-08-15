Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Johan Mojica y 'compañía', advertidos por su entrenador, previo a duelo contra Barcelona

Johan Mojica y 'compañía', advertidos por su entrenador, previo a duelo contra Barcelona

El Mallorca, del colombiano Johan Mojica, se enfrentará este sábado contra el vigente campeón de la liga, Barcelona; y su entrenador envió contundente mensaje en la previa.