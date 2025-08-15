Johan Mojica y 'compañía', advertidos por su entrenador, previo a duelo contra Barcelona

Previo al partido de este sábado, los directores técnicos del Barcelona y del equipo mallorquín, se presentaron ante la prensa para dar su impresiones sobre el debut en la liga española. El conjunto del colombiano Johan Mojica viene de tener un buen rendimiento el torneo pasado, quedando en la décima posición de la tabla, muy cerca de clasificación a las competencias europeas, por lo cual buscarán conseguir ese objetivo en esta temporada.

El entrenador del RCD Mallorca Jagoba Arrasate aseguró que su equipo tiene que "acercarse a la excelencia" para hacerle daño al FC Barcelona en vísperas del debut liguero de este sábado. "Haciendo un partido perfecto. Es el campeón de Liga, han hecho una buena pretemporada y están en un gran momento, todo pasa por defender bien ante un equipo que es capaz de generar muchas situaciones de gol, ha normalizado poder meter cuatro o cinco goles. Tenemos que acercarnos a la excelencia", explicó.

Uno de los alicientes del partido será el debut de Pablo Torre en competición oficial con el Mallorca ante su exequipo: "Se ha adaptado muy bien, ya hizo buen partido contra el Hamburgo y es feliz porque le gusta jugar, será especial para él, pero le veo ilusionado con el proyecto, el reto de ser importante y ojalá lo demuestre", destacó.

Publicidad

Pablo Torre, nuevo jugador del Mallorca AFP

El equipo arranca la liga con muchos movimientos pendientes por cerrarse: "Dije que era muy importante hacer un buen mercado, rápido no lo hemos hecho. Bueno no sabemos si será hasta el final de mercado, de lo que está por venir, si viene lo que entendemos que puede venir, estaré contento", señaló el técnico bermellón.

Publicidad

Dos salidas muy sonadas que todavía están lejos de confirmarse son las de Pablo Maffeo y el canadiense Cyle Larin, ambos fuera de la convocatoria: "No es fácil porque hay situaciones individuales delicadas, yo tengo que pensar en el grupo y convoco a los que nos pueden aportar, los hay que no tienen la mente aquí, tengo que pensar en el colectivo", afirmó.

El inicio liguero es muy exigente para el Mallorca, aunque Arrasate le restó importancia: "Es el que es, es un reto mayúsculo. Sacamos cero puntos en estos cinco partidos el año pasado, así que tenemos margen de mejora", añadió. Sin embargo, el técnico dejó clara cual es su intención este curso para revertir la mala dinámica del final de la pasada campaña: "Entiendo a todos, hay gente que sigue con la idea del año pasado, otros pensarán que el inicio es complicado. Queremos alargar los minutos de disfrutar y que la afición se sienta identificada, ese es el reto y si se consigue las cosas irán muy bien".