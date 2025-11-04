Síguenos en::
En Liverpool 'calientan' el partido contra Real Madrid, por Champions League: "adiós, rata"

Previo a este importante partido, por la fecha 4 del torneo, se conoció que hinchas del Liverpool cometieron un fuerte acto en contra de un exjugador del club.

Por: EFE
Actualizado: 4 de nov, 2025
Comparta en:
Hinchas del Liverpool en un partido de Premier League
Foto: AFP

