JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
Barcelona no se le despega al Real Madrid; victoria 3-1 sobre Elche en la Liga de España

Barcelona no se le despega al Real Madrid; victoria 3-1 sobre Elche en la Liga de España

Este domingo, el Barcelona superó a un rival que le plantó cara en el Olímpico Lluís Companys, y sigue escoltando al Real Madrid. Los 'culé' están a cinco puntos de los 'merengues'.

Por: EFE
Actualizado: 2 de nov, 2025
Barcelona, celebrando su triunfo frente a Elche
Barcelona, celebrando su triunfo frente a Elche
Foto: AFP

