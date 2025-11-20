¿Cuándo se jugarán los repechajes europeo e intercontinental para el Mundial 2026?

Bolivia ya conoce a sus dos rivales en el repechaje intercontinental para clasificar al Mundial 2026: una semifinal contra Surinam y, en caso de victoria, una final contra Irak, tras el sorteo realizado en Zúrich.

'La Verde', que ha disputado tres Mundiales en su historia, buscará una cuarta participación contra Surinam, que pese a estar a menos de 3.000 kilómetros de Bolivia y geográficamente en Sudamérica, ocupa uno de los puestos de la CONCACAF, confederación de Norteamérica, de Centroamérica y del Caribe.

La antigua colonia neerlandesa, que históricamente ha nutrido a la 'Oranje' con algunos grandes jugadores de la potencia europea, sueña ahora con su primera clasificación a un Mundial.

En caso de superar a Surinam, Bolivia tendrá que enfrentarse en la final a Irak, que al tener mejor ranking FIFA, está exenta de disputar las semifinales. Los Leones de Mesopotamia sólo han disputado una edición, la de 1986 en México.

Bolivia, que participó en los Mundiales 1930 y 1950 sin necesidad de clasificar, solo ha disputado una edición a través del proceso de clasificación: fue precisamente en Estados Unidos, en 1994, cuando la selección estaba dirigida por el recientemente fallecido entrenador español, Xabier Azkargorta.

En el otro camino del repechaje intercontinental, Nueva Caledonia se enfrentará a Jamaica en semifinales, y el vencedor se medirá a República Democrática del Congo en la final por un boleto al Mundial 2026, que se disputará el próximo verano boreal en Estados Unidos, México y Canadá.

Las eliminatorias entre las seis selecciones que no son de Europa se disputarán en los estadios mexicanos de Guadalajara y Monterrey del 23 al 31 de marzo. Mientras que la repesca de UEFA se disputará el 26 de marzo del próximo año y las cuatro finales tendrán lugar cinco días después, es decir, el día 31.

La Selección Bolivia jugará el repechaje intercontinental en busca de un cupo al Mundial 2026 AFP

Justamente, ese repechaje también se sorteó y se conoció que Italia vs. Irlanda del Norte, Polonia vs. Albania y Turquía vs. Rumanía son los emparejamientos más destacados de la primera eliminatoria a partido único de la repesca europea para obtener los cuatro billetes para el Mundial de 2026.

El sorteo celebrado este jueves en la sede de la FIFA en Zúrich (Suiza) fijó también las otras eliminatorias de los doce equipos europeos participantes: Ucrania vs. Suecia, Eslovaquia contra Kosovo, República Checa frente a Irlanda, Dinamarca vs. Macedonia del Norte y Gales vs. Bosnia.

Los ocho ganadores de la primera eliminatoria se enfrentarán en cuatro finales, también a encuentro único, para dirimir los cuatro billetes para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.